Додон отрекается от Партии социалистов? (ВИДЕО)
|
Став в ноябре президентом от Партии социалистов и приостановив свое членство в этой партии, Игорь Додон заявил, что остался социалистом лишь «в душе».
Источник: Deutsche Welle
|Код видео:
Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон отрекается от Партии социалистов? (ВИДЕО) ...Просмотров: 417
Усатый рекомендует Канду и Плахотнюку приберечь байки о молдавском Донбассе для их тюремных будней ...Просмотров: 5546
Чиновник, организовавший преступную концессию аэропорта, будет утверждать тарифы ...Просмотров: 1868
Родственник Плахотнюка обвинил протестное движение в намерении разрушить Молдову по украинскому сценарию ...Просмотров: 2680
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
БИЗНЕС