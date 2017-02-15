Плахотнюк готов посадить Шора, чтобы легализовать отставку Усатого с должности мэра ...

По информации Ренато Усатого, Плахотнюк намерен в ближайшее время посадить в тюрьму мэра Оргеева Илана Шора. И сделано это будет для того, чтобы про Плахотнюка не говорили, что он борется только с Усатым.

«Для того чтобы как-то легализовать историю с моим уголовным делом, чтобы люди не говорили, что он борется только с Усатым, уничтожает его и снимает с должности мэра, Плахотнюк решил посадить Илана Шора», — заявил Ренато Усатый, добавив, что у Шора «уже отобрали часть Duty-free и всё остальное ещё отнимут».

Оппозиционер отметил, что мэру Оргеева и соучастнику кражи миллиарда вряд ли удастся сбежать, несмотря на то, что он, как стало известно Усатому, «незаконно передвигается по стране, имея мандат на арест, и даже уже покидал страну несколько раз».

Ренато Усатый подчеркнул, что сами по себе планы на отправку Шора в тюрьму – новость хорошая, однако сесть должен не только он, а все соучастники кражи миллиарда. «Я вам даю сто процентов, что Шору будет осужден. Это, конечно, хорошая новость, что ещё один участник кражи миллиарда сядет в тюрьму… Шор украл – он и должен сидеть. Но вместе с ним должны сидеть ещё пол-офиса Плахотнюка», — заявил Ренато Усатый.

Судя по всему, арест Шора связан с планами Владимира Плахотнюка по изменению Кодекса о выборах, которые коснутся не только внедрения одномандатных округов, но и позволят снимать мэров с должностей решением ЦИКа. Ранее Усатый уже говорил о подобных планах Демпартии. На этот раз мэр Бельц отметил, что в связи с изменением Кодекса о выборах следует ждать удара по местным властям.