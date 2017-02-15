Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону ...

Сотрудники Кишиневского СИЗО N 13 подвергли пыткам бизнесмена Вячеслава Платона, в то время как адвокатам Платона ничего не известно о бизнесмене с прошлой недели.

Как сообщает агентство Moldnews, об этом в ходе состоявшейся в четверг пресс-конференции заявили адвокаты Платона.

«Правоохранительные органы в пятницу вошли в его камеру, где применили против него силу и пытки. Об этом свидетельствуют побои, которые мы обнаружили на его теле. Жизнь и здоровье Платона находятся в реальной опасности», - заявил Руденко.

При этом, по словам адвоката Валериу Плешки, это вопиющий случай, «я не ожидал, что Платон будет подвергнут пыткам». Он подчеркнул, что после заявления Платона о пытках, немедленно должно было быть проведено расследование, однако «до сих пор даже не была проведена судмедэкспертиза».

В свою очередь, жена Платона Евгения Тульчевская заявила, что ни адвокатам, ни ей самой ничего не известно о Платоне с пятницы: «после того, как он был избит в пятницу, мы о нём не знаем ничего. Не пускают ни адвокатов, никого».

Ранее сообщалось, что в среду на судебное заседание по делу Вячеслава Платона он был доставлен в инвалидном кресле и с надетым на голову мешком. Кроме того, о судебном заседании даже не были оповещены адвокаты Платона.

Вячеслав Платон был экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 года после того, как Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева об экстрадиционном аресте бизнесмена Вячеслава Платона. Киевские судьи не признали действительным украинский паспорт Платона, выданный ему на имя Вячеслава Кобалева.

Молдавские власти вменяют Платону обвинения в финансовых хищениях и отмывании денег через банковскую систему Молдовы.