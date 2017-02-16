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Парламент обвинен в грубых нарушениях при избрании директора НАРЭ

Опубликовано : 17 февраль 2017 г. 21:26 | Просмотров: 535 | Категория: Власть

Эксперты в области энергетики оспорили итоги организованного парламентской Комиссией по экономике, бюджету и финансам конкурса по избранию директора НАРЭ.

Как сообщает IPN, ещё до начала конкурса они подали петицию об изменении регламента отбора директора НАРЭ, но не получили от представителей комиссии никакого ответа.

«Конкурс должен был продемонстрировать внешним партнёрам, МВФ, Представительству ЕС, Секретариату Энергетического сообщества, что в Молдове, наконец, начинается деполитизация регулирования деятельности в энергетике», - сообщил один из участников конкурса Виктор Парликов.
В свою очередь, Серджиу Тофилат отметил, что члены комиссии не обладают необходимыми знаниями в области энергетики. Кроме того, утверждённый комиссией регламент содержит ряд аспектов, противоречащих законодательству в сфере энергетики. А требование, согласно которому кандидаты должны обладать десятилетним опытом работы в данной сфере, является неправомерным. Ещё одним аспектом, на который указал эксперт, являются шкала и критерии, используемые при оценке. «Эти вещи не имеют отношения к деятельности НАРЭ», - считает Тофилат. К неуместным критериям, по его мнению, относятся знание румынского и английского языков, знания в области макроэкономики и коммуникативные навыки. Максимальная оценка за коммуникативные навыки составляла 10 баллов из 100, которые мог присудить каждый член парламентской комиссии.
Кандидат на должность директора НАРЭ Серджиу Унгуряну отметил, что прессе не разрешили вести съёмку конкурса, и имеется много вопросов к прозрачности процесса. Унгуряну сообщил, что во время собеседования ему не было задано вопросов по поводу должности, на которую он претендовал, зато его расспрашивали о петиции, представленной им ранее на рассмотрение парламента.
По словам ещё одного эксперта Николае Рэйляну, согласно первоначальным оценкам, выставленным депутатами от Либеральной партии, лидировал Виктор Парликов, но председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ обратился к Михаю Гимпу, и председатель ЛП указал своим однопартийцам, кому им следует присудить баллы. Назначение Тудора Копача в НАРЭ является частью того же плана, что и назначение Василия Ботнаря в „Moldovagaz”.
Эксперты в области энергетики призвали парламент опубликовать видеозаписи собеседований со всеми кандидатами и их стенограммы. Вторым требованием является обнародование списка членов Комиссии по отбору, которые участвовали в интервьюировании каждого из кандидатов. Эксперты также призывают опубликовать бланки, содержащие оценки, присуждённые членами комиссии каждому кандидату.
Ранее уже сообщалось, что 15 февраля победителем конкурса на замещение должности директора НАРЭ был объявлен глава Агентства публичной собственности при минэкономики и бывший генеральный секретарь правительства Тудор Копач.

Копач был ключевым лицом в определении «победителя» конкурса по отбору компании, которой был передан в концессию Кишиневский международный аэропорт. Осенью 2012 года Копач объявил, что «для передачи объекта в концессию будет объявлен международный тендер на условиях прозрачности». Кроме того, Копач заявлял тогда, что «концессия Кишиневского аэропорта является удачным решением, которое позволит привлечь инвестиции для развития инфраструктуры и не потерять собственность».

Позже, после сдачи Аэропорта в концессию, было признано неэффективным и субъективным решение о передаче объекта в концессию и дальнейшему контролю над ним со стороны основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора. Также, директор Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару заявил в парламенте, что ему известно об отмывании украденных из банковской системы средств в Аэропорт в виде «инвестиций».

Тудор Копач представляет возглавляемую олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартию. Копач является руководителем структуры ДПМ, ответственной за пригороды Кишинева.



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