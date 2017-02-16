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Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Опубликовано : 17 февраль 2017 г. 22:52 | Просмотров: 1337 | Категория: Власть

Один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка, депутат ДПМ Владимир Андронаки был заснят в одном из ночных клубов Бухареста, где поразил всех невиданной для Румынии денежной щедростью.

Румынское издание cancan.ro представило видеоматериал, на котором Андронаки в сопровождении на вид несовершеннолетней девушки и нескольких парней развлекаются на VIP-вечеринке.

Журналисты отмечают, что даже признанные лидеры роскошными похождений меркнут на фоне устроенного молдавским депутатом времяпрепровождения.

Издание сообщает, что кампания «молдо-русских» удивила всех десятками литров заказанного за ночь самого дорогого в мире шампанского Armand De Brignac Gold и Magnum. Известно, что только одна бутылка такого шампанского в ночных клубах стоит от 600 до 1 тыс. евро.

Пиком щедрости стало, по свидетельству издания, не только угощение всех присутствующих этим шампанским, но и купание в его брызгах по подобию средиземноморского Кот-д'Азур.

Владимир Андронаки входит в ближайшее окружение олигарха и председателя Демпартии Владимира Плахотнюка. Известно, что до прохождения в парламент был одной из ключевых фигур в энергетических и банковских схемах Плахотнюка, а также так называемым «смотрящим» на госпредприятии Metalferos, Железная дорога Молдовы и за южными районами Молдовы.

Правящая в Молдове Демпартия пока никак не отреагировала в связи с пиршеством своего депутата.


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