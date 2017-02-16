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В Минске прошел «Марш рассерженных белорусов» против Лукашенко

Опубликовано : 18 февраль 2017 г. 00:35 | Просмотров: 401 | Категория: Мир

В центре белорусской столицы прошла протестная акция «Марш рассерженных белорусов» против введения так называемого «налога на тунеядство», предусмотренного в президентском декрете «О предупреждении социального иждивенчества».

Как сообщает Би-би-си, по разным оценкам, в акции принимали участие 1,5 - 2 тысячи человек. Участники акции требовали отменить президентский декрет и остановить снижение реальных доходов населения. Также собравшиеся выступили против роста платежей за коммунальные услуги и потребовали вернуть народу справедливые выборы.

Марш не был согласован с властями города, однако, по сообщению журналистов, милиция не препятствовала движению демонстрантов. Задержаний в ходе акции не проводилось.

Участники акции собрались на Октябрьской площади, где они приняли резолюцию с требованием отменить декрет "О предупреждении социального иждивенчества", затем маршем по проспекту Независимости дошли до здания министерства по налогам и сборам.

Организаторы акции заявили, что если власти не отреагируют на выдвинутые требования, то они будут требовать отставки президента страны Александра Лукашенко. На выполнение этих требований властям организаторы марша дали один месяц - до 17 марта.

Против "декрета о тунеядцах" выступила оппозиция - Объединенная гражданская партия, движение "За свободу" и незарегистрированная партия "Белорусская христианская демократия".

В акции приняли участие оппозиционные политики, в частности, экс-кандидаты в президенты кампании-2010 года Николай Статкевич и Владимир Некляев, сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец, а также председатель профсоюза Радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич.

Согласно президентскому декрету, подписанному в апреле 2015 года, неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплатившим сбор грозит штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.

Срок уплаты сбора истекает в понедельник, 20 февраля.



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