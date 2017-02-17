Лянкэ не донёс до Тараклии обещанные платежки за более дешёвый газ (ВИДЕО) ...

Более трех лет прошло с момента обещания бывшего премьер-министра Юрия Лянкэ понизить тариф на газ за счет импорта газа по трубопроводу «Яссы-Унгены».

В январе 2014 года, Лянкэ пообещал публично доказать возможность транспортировки по этому газопроводу более дешевого газа.

«С апреля-мая мы сможем покупать газ не только у «Газпрома», а сможем покупать газ у Румынии. Стоимость будет ниже, чем та, по которой мы покупаем газ у «Газпрома». Подождем 4-5 месяцев, встретимся, и я вам представлю потребительские счета»,- пообещал тогда Лянкэ.

Премьер подчеркнул при этом, что единственная проблема состоит в том, что «сначала только два района смогут покупать газ у Румынии – только Унгенский и Ниспоренский».