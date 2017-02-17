Приближенный Плахотнюка на должность директора НАРЭ был утвержден депутатами от партии Додона (DOC) ...

Кандидатура члена Демпратии и бывшего генерального секретаря правительства Тудора Копача на должность директора Совета управляющих Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) была утверждена и голосами депутатов Партии социалистов.

Об этом агентству OMEGA сообщил один из членов парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, которая и проводила конкурс на замещение должности директора НАРЭ.

Собеседник агентства уточнил, что «все те оппозиционеры, которые сегодня обвиняют власть в продвижении своего человека в НАРЭ, пусть опубликуют список присутствовавших на заседании комиссии, когда было принято решение о победителе в конкурсе». «Г-н Копач набрал 821 балл, каждый член комиссии мог дать максимум 100 баллов, посмотрите кого не было на заседании и вам сразу всё станет ясно. Схема была точно такая же, как это было и с назначением Генерального прокурора. Пленарное заседание парламента примет лишь формальное решение по утверждению Копача», - подчеркнул собеседник агентства.

Как указано в опубликованном на сайте парламента решении конкурсной комиссии, победителем конкурса стал Тудор Копач, набравший 821 балл. Документ подписан председателем комиссии Штефаном Крянгэ (от парламентского большинства) и секретарем комиссии Владимиром Головатюком (ПСРМ).

Кроме Владимира Головатюка, членом Комиссии по экономике, бюджету и финансам является и председатель фракции ПСРМ Зинаида Гречаный.

Фракция ПСРМ пока не сообщала о том, как голосовали члены фракции на организованном конкурсе по замещению должности директора НАРЭ.

Осенью 2012 года, Тудор Копач был ключевым лицом в определении «победителя» конкурса по отбору компании, которой был передан в концессию Кишиневский международный аэропорт. Тогда, Копач объявил, что «для передачи объекта в концессию будет объявлен международный тендер на условиях прозрачности». Кроме того, Копач заявлял тогда, что «концессия Кишиневского аэропорта является удачным решением, которое позволит привлечь инвестиции для развития инфраструктуры и не потерять собственность».

Позже, после сдачи Аэропорта в концессию, было признано неэффективным и субъективным решение о передаче объекта в концессию и дальнейшему контролю над ним со стороны основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора. Также, директор Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару заявил в парламенте, что ему известно об отмывании украденных из банковской системы средств в Аэропорт в виде «инвестиций».

Тудор Копач представляет возглавляемую олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартию. Копач является руководителем структуры ДПМ, ответственной за пригороды Кишинева.