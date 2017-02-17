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Спикер регионального парламента Гагаузии вспомнил о нарушении закона при своем избрании (ВИДЕО)

Опубликовано : 20 февраль 2017 г. 16:09 | Просмотров: 233 | Категория: Власть

Спустя месяц после своего избрания, председатель Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский объявил об отставке «в связи с незнанием гагаузского языка».

О своем решении Тарнавский сообщил в распространенном пресс-службой Народного собрания видеообращении.

«Ухожу с поста председателя Народного собрания по собственному желанию, по единственной причине – я не владею гагаузским языком. Считаю, что Народное собрание Гагаузии должно работать в соответствии с законом. Неправильно начинать работу с нарушения основных постулатов», - заявил Тарнавский.

Представляющий контролируемое олигархом Владимиром Плахотнюком движение «Новая Гагаузия» Александр Тарнавский был избран председателем 20 января на первом заседании Народного собрания. Как уже стало правилом в других учреждениях, при избрании кандидатов от партии Плахотнюка, альтернативных кандидатур не было.

Кандидатуру Тарнавского предложила Екатерина Жекова, поддержанная на прошедших выборах башканом Ириной Влах.

Из 31 депутата за кандидатуру Александра Тарнавского проголосовали 28 депутатов Народного собрания. Решение было принято, несмотря на то, что согласно положениям Уложения Гагаузии, председатель НС должен владеть гагаузским языком.

Александр Тарнавский родился в 1977 году. Он выдвигался в депутаты НС как независимый кандидат. Состоит в движении «Новая Гагаузия», возглавляемом Николаем Дудогло, который в ноябре 2012 г. примкнул к Демпартии. При поддержке демократов Тарнавский и был избран зам.председателя Народного собрания прошлого созыва.


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