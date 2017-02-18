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Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке

Опубликовано : 20 февраль 2017 г. 20:15 | Просмотров: 718 | Категория: Мир

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

Как сообщает Центр новостей ООН, в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке минутой молчания почтили память скоропостижно скончавшегося Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина.

«Дипломаты со всего мира выражают родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», - говорится в сообщении.

«Потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима. Посол Чуркин оставался на своем рабочем месте до последнего момента. Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах», - заявил заместитель Постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев.

Виталий Чуркин занимал пост Посла России при ООН с апреля 2006 года, до этого он служил Послом в Канаде и Бельгии.



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