Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.
Как сообщает Центр новостей ООН, в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке минутой молчания почтили память скоропостижно скончавшегося Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина.
«Дипломаты со всего мира выражают родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», - говорится в сообщении.
«Потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима. Посол Чуркин оставался на своем рабочем месте до последнего момента. Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах», - заявил заместитель Постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев.
Виталий Чуркин занимал пост Посла России при ООН с апреля 2006 года, до этого он служил Послом в Канаде и Бельгии.
|20.02.2017
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