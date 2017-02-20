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Один из самых скандально известных судей обзавелся элитным автомобилем (ФОТО)

Опубликовано : 21 февраль 2017 г. 14:48 | Просмотров: 4664 | Категория: Власть

Вице-председатель Кишиневской Апелляционной палаты Юрий Иордан, замешанный в целом ряде скандалов и вынесении приговоров по заказным политическим делам, стал владельцем элитного автомобиля.

Экс-депутат Григорий Петренко опубликовал в социальных сетях фотографию автомобиля судьи, который стоит более 40 тысяч евро.

«Поздравляю судью Кишиневской Апелляционной Палаты Юрия Иордана с новым приобретением: новенький BMW 520d Sedan (цена с минимальной комплектацией в салоне - 43 588 евро)!», - написал Петренко.

Как отметил Григорий Петренко, коллегия Иордана – «дежурная по самым громким политическим делам». «Именно эта коллегия каждый месяц продлевала нам арест в СИЗО, они же освободили от ответственности Валериу Гума, они же перевели Шора под домашний уют, список можно продолжить», - подчеркнул политзаключенный, добавив, что «Иордан - классический пример прогнившего плахосудия: коррумпированный, беспринципный и циничный лакей режима!».

 

Ранее уже сообщалось, что Иордан был публично обвинен прокурором Кишинева Иваном Дьяковым в освобождении под домашний арест одного из членов организованной преступной группировки по торговле наркотиками, задержанной в результате двухлетнего преследования следователями прокуратуры.  

Тогда, Иордан оправдал сове решение об изменении меры пресечения «руководствуясь нормами Европейского суда по правам человека».

Примечательно, что в сентябре 2014 года этот же судья Апелляционной палаты Юрий Иордан вынес решение об освобождении под домашний арест наркодилера из той же группировки, задержанного на таможне с поличным при перевозке 58,948 кг гашиша.

Тогда же, расположением со стороны судьи Иордана воспользовался и другой наркоторговец, задержанный за изготовление амфетамина в собственном гараже.

Судья Юрий Иордан известен также тем, что принимал почти все решения по заказным политическим делам в отношении политзаключенных Николая Циповича, Корнела Морару, «группы Петренко», а также протестовавших вблизи дома олигарха Владимира Плахотнюка.



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