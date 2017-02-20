Власти организовывают тайный форум по выполнению условий Соглашения об ассоциации с ЕС ...

Акция так называемого «гражданского общества» созвана втайне от прессы и заинтересованных экспертов, а темы будут касаться соблюдения обязательств Молдовы в области права, энергобезопасности и защиты окружающей среды.

Агентству OMEGA передана программа мероприятия, созванного на 22 февраля, под эгидой «Национальной платформы Гражданского форума Восточного партнерства». Созванная втайне от прессы акция спонсирована Национальным фондом в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), девизом которого является «Поддержка свободы во всем мире». Молдавским партнером мероприятия является организация CREDO, возглавляемая одним из постоянных «экспертов» медиа-холдинга олигарха Владимира Плахотнюка.

Согласно программе мероприятия, приветствовать участников «Форума» должны премьер-министр Павел Филип, глава Миссии ЕС в Молдове Пиркка Тапиола и посол США Дж.Петтит.

Планируется, что в ходе работы «Форума» власти должны будут получить положительную оценку со стороны своей деятельности в области обеспечения энергобезопасности, права и защиты окружающей среды.

Примечательно, что по всем указанным областям Молдова допустила самые большие нарушения международных норм и подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.