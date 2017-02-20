Додон повысил судью, ответственную за дело политзаключенных «группы Петренко» ...

Информация об этом содержится на официальном сайте Администрации президента.

Как указано в сообщении пресс-службы считающего себя всенародно избранным президента Игоря Додона, подписанный указ касается продвижения по службе судей Владислава Клима, Алены Данилов, Александра Гафтона и Людмилы Урсу.

Политзаключенный Григорий Петренко назвал подобный жест Додона «позором». Петренко отметил, что повышенная Додоном в должности Людмила Урсу «в течение полугода, будучи председателем судейской коллегии на Рышкановке, безосновательно продлевала каждый месяц наше нахождение в тюрьме». «Она же отказала в личном поручительстве по нашему делу двум депутатам Европарламента и двум членам ПАСЕ, посчитав их авторитет недостаточным. Среди европарламентариев, ручавшихся тогда за нас, были председатель Группы GUE/NGL, Габи Зиммер, а также председатель Фракции Обьединённых Европейских Левых в ПАСЕ, Тини Кокс», - отметил Григорий Петренко.

«Людмила Урсу запомнилась и тем, что отказала мне в праве пройти медицинское обследование, во время нахождения в СИЗО. В одном из своих решений о продлении ареста она также умудрилась использовать приглашение на моё имя со стороны фракции левых в Европарламенте, как доказательство того, что я собираюсь скрыться и сбежать из страны», - подчеркнул Петренко.

По мнению Григорий Петернко, Додон не мог не знать, кто такая Урсу. «Он сознательно пошёл на продвижение судьи, замешенной по уши в политических репрессиях. Повысив Урсу, Додон, фактически, стал открытым соучастником травли, организованной режимом против всех тех, кто сопротивляется преступным действиям Плахотнюка. Додон, фактически, еще раз на всю страну подтвердил, что он и есть часть этого преступного режима», - резюмировал политзаключенный Григорий Петренко.

Примечательно также, что другой повышенный указом Додона судья – Александр Гафтон ведет так называемое «дело ANTIFA», в котором сам Додон проходит свидетелем.

Додон пока никак не прокомментировал озвученные обвинения в свой адрес.