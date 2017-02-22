В Вене арестован украинский олигарх Дмитрий Фирташ ...

Один из самых богатых людей Украины, бизнесмен Дмитрий Фирташ был задержан в Вене по запросу испанских властей, выдавших европейский ордер на его арест по подозрению в отмывании денег.

Фирташ был задержан после того, как Высший земельный суд Вены одобрил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, где он обвиняется в даче многомиллионных взяток для получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовая продукция предназначалась для продажи в США.

Окончательное решение об экстрадиции должно быть принято министром юстиции Австрии.

Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В период работы прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Олигарху в случае экстрадиции грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Впоследствии, Фирташ был освобожден под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

Основные направления деятельности принадлежащей Фирташу компании Group DF - азотный, титановый, газовый и банковский бизнес.