Украина заявляет об угрозе нападения из Приднестровья ...

Президент Украины Петр Порошенко считает, что угроза полномасштабного военного вторжения России в Украину в настоящее время сохраняется, а одним из очагов опасности является Приднестровье.

Об этом он сказал на оперативном сборе руководящего состава Генштаба ВСУ в среду в Киеве, передает "Интерфакс Украина".

«Угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами участки на Донбассе – она нависает по всей линии границы с Россией, и даже больше», – заявил Порошенко.

Президент Украины отметил, что в непосредственной близости к украинским границам Российская Федерация развернула подразделения своих вооруженных сил численностью до 50 тыс. человек.

«Около 470 танков, более 1 тыс. 700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля», – рассказал он.

Также Порошенко опасается, что Россия может применить военный контингент в Приднестровье для нападения на Украину.

«Российский военный контингент на юго-западе – в приднестровском районе Молдовы, неконтролируемом Кишиневом, тоже может быть использован в любой момент для атаки на нашу территорию и угрожает нашим границам», – сказал он.