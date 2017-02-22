Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО) ...

Возмущенные действиями прокуроров, налоговиков и полицейских предприниматели решились на крайнюю меру, перекрыв проспект Штефана чел Маре.

По словам протестовавших, полицейские конфисковывали их товар безо всяких законных поводов.

Протестующие сообщили, что в среду утром на Центральный рынок явились несколько десятков вооруженных людей в масках и бронежилетах. Не представляясь, они начали самовольно вскрывать будки с товаром, требуя для проверки документы на право торговли.

Кроме того, власти были обвинены в несоблюдении закона о предпринимательстве на основании патентов.

Протест продолжался несколько часов, а после угроз со стороны столичного полицейского начальства и прокуроров, торговцы освободили проезжую часть проспекта.

Некоторые участники акции сообщили, что протесты продолжатся и в следующие дни.