«Форум гражданского общества» Восточного партнерства был обвинен в пособничестве власти (ВИДЕО) ...

Об этом на созванном втайне от прессы «Форуме» заявил гражданский активист Валерий Паша, обвинив организаторов мероприятия в манипулировании общественным мнением и услужливости власти, желающей отчитаться о неких прогрессах в процессе реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Паша отметил, что название мероприятия «Гражданский форум» ассоциируется с прямо противоположным действием. «В Молдове было три раунда Гражданского форума и они далеко не пели дифирамбы власти», - заявил он, отметив, что «власть в Молдове имитирует процесс европейской интеграции».

«На это мероприятие пресса была приглашена вчера без пяти девять ночи с довольно-таки подозрительного адреса электронной почты», - подчеркнул Валерий Паша.

Гражданский активист обратил внимание присутствующих, что организаторами была подготовлена Декларация по вопросам юстиции, в которой полностью отсутствует какая-либо фактология. В этой связи, он расценил действия организаторов, как манипулирование общественным мнением, когда по итогам будет заявлено, что Декларацию утвердило гражданское общество Молдовы, из заявлений посла ЕС будут вырваны несколько хвалебных строк, а гражданам будет сказано, что все идет настолько быстро и хорошо, что люди даже не успевают осознавать это.

«Извините, но гражданское общество должно кусать, а не облизывать», - добавил гражданский активист Валерий Паша, отметив, что «за последнее время мы имеем самую некомпетентную власть».

Ранее уже сообщалось, что накануне вечером стало известно об этом мероприятии. Созванная втайне от прессы акция спонсирована Национальным фондом в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), девизом которого является «Поддержка свободы во всем мире». Молдавским партнером мероприятия является организация CREDO, возглавляемая одним из постоянных «экспертов» медиа-холдинга олигарха Владимира Плахотнюка.

Планируется, что в ходе работы «Форума» власти должны будут получить положительную оценку со стороны своей деятельности в области обеспечения энергобезопасности, права и защиты окружающей среды.

Примечательно, что по всем предложенным к обсуждению сферам (обеспечения энергобезопасности, права и защиты окружающей среды) Молдова допустила самые большие нарушения международных норм и подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.