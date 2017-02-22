МЕНЮ
Twitter
﻿ 84
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22.02.2017  

Додон потребовал от своих сторонников забыть о партнерстве с Усатым

22.02.2017  

«Форум гражданского общества» Восточного партнерства был обвинен в пособничестве власти (ВИДЕО) (TOP)

22.02.2017  

Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО)

22.02.2017  

Украина заявляет об угрозе нападения из Приднестровья

22.02.2017  

В Вене арестован украинский олигарх Дмитрий Фирташ

22.02.2017  

Додон повысил судью, ответственную за дело политзаключенных «группы Петренко»
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

«Форум гражданского общества» Восточного партнерства был обвинен в пособничестве власти (ВИДЕО)

Опубликовано : 22 февраль 2017 г. 18:31 | Просмотров: 975 | Категория: Top News, Власть

Организованный провластными НПО «Форум гражданского общества» под эгидой Восточного партнерства стал удобной площадкой для властей, имитирующих процесс европейской интеграции Молдовы.

Об этом на созванном втайне от прессы «Форуме» заявил гражданский активист Валерий Паша, обвинив организаторов мероприятия в манипулировании общественным мнением и услужливости власти, желающей отчитаться о неких прогрессах в процессе реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.  

Паша отметил, что название мероприятия «Гражданский форум» ассоциируется с прямо противоположным действием. «В Молдове было три раунда Гражданского форума и они далеко не пели дифирамбы власти», - заявил он, отметив, что «власть в Молдове имитирует процесс европейской интеграции».

«На это мероприятие пресса была приглашена вчера без пяти девять ночи с довольно-таки подозрительного адреса электронной почты», - подчеркнул Валерий Паша.

Гражданский активист обратил внимание присутствующих, что организаторами была подготовлена Декларация по вопросам юстиции, в которой полностью отсутствует какая-либо фактология. В этой связи, он расценил действия организаторов, как манипулирование общественным мнением, когда по итогам будет заявлено, что Декларацию утвердило гражданское общество Молдовы, из заявлений посла ЕС будут вырваны несколько хвалебных строк, а гражданам будет сказано, что все идет настолько быстро и хорошо, что люди даже не успевают осознавать это.

«Извините, но гражданское общество должно кусать, а не облизывать», - добавил гражданский активист Валерий Паша, отметив, что «за последнее время мы имеем самую некомпетентную власть».

Ранее уже сообщалось, что накануне вечером стало известно об этом мероприятии. Созванная втайне от прессы акция спонсирована Национальным фондом в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), девизом которого является «Поддержка свободы во всем мире».  Молдавским партнером мероприятия является организация CREDO, возглавляемая одним из постоянных «экспертов» медиа-холдинга олигарха Владимира Плахотнюка.  

Планируется, что в ходе работы «Форума» власти должны будут получить положительную оценку со стороны своей деятельности в области обеспечения энергобезопасности, права и защиты окружающей  среды.

Примечательно, что по всем предложенным к обсуждению сферам (обеспечения энергобезопасности, права и защиты окружающей  среды) Молдова допустила самые большие нарушения международных норм и подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.


Код видео:

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон потребовал от своих сторонников забыть о партнерстве с Усатым

Додон потребовал от своих сторонников забыть о партнерстве с Усатым ...

Просмотров: 12
«Форум гражданского общества» Восточного партнерства был обвинен в пособничестве власти (ВИДЕО)

«Форум гражданского общества» Восточного партнерства был обвинен в пособничестве власти (ВИДЕО) ...

Просмотров: 972
Додон повысил судью, ответственную за дело политзаключенных «группы Петренко»

Додон повысил судью, ответственную за дело политзаключенных «группы Петренко» ...

Просмотров: 2545
Власти организовывают тайный форум по выполнению условий Соглашения об ассоциации с ЕС

Власти организовывают тайный форум по выполнению условий Соглашения об ассоциации с ЕС ...

Просмотров: 1337
Один из самых скандально известных судей обзавелся элитным автомобилем (ФОТО)

Один из самых скандально известных судей обзавелся элитным автомобилем (ФОТО) ...

Просмотров: 7210
Спикер регионального парламента Гагаузии вспомнил о нарушении закона при своем избрании (ВИДЕО)

Спикер регионального парламента Гагаузии вспомнил о нарушении закона при своем избрании (ВИДЕО) ...

Просмотров: 653


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 719
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6343
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12539
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24246
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 39214
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Просмотров: 33712
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Просмотров: 30735
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Просмотров: 20745
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

Просмотров: 15296
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Просмотров: 13581
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Просмотров: 13150
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Просмотров: 12884
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5417
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6668
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6048
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6141
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8097
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Додон потребовал от своих сторонников забыть о партнерстве с Усатым

Додон потребовал от своих сторонников забыть о партнерстве с Усатым

22.02.2017  Додон повысил судью, ответственную за дело политзаключенных «группы Петренко»
21.02.2017  Власти организовывают тайный форум по выполнению условий Соглашения об ассоциации с ЕС
ЛЮДИ
Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО)

Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО)

15.02.2017  В Молдове почтили память погибших в Афганистане советских военных
03.02.2017  В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры
03.02.2017  В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону

Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону

10.02.2017  Фигурант Интерпола готовится возглавить Социнтерн
02.02.2017  Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2017 (82)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank