В стране, где появились политзаключенные, министр юстиции докладывает о 90 % выполненных обязательств перед ЕС (ВИДЕО) ...

Об этом заявил главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, по итогам доклада министра юстиции Владимира Чеботарь, подчеркнув, что судя по докладу "мы живем в различных и даже параллельных мирах".

Петков отметил, что «граждане как-то больше доверяют отчетам Госдепа США, Совета Европы, Европейской комиссии». «И даже, если Вы накануне заявили, что Вам не известно об Отчете Госдепартамента, хочу Вам сказать, что он все же существует. Не знаю почему Вам это якобы не известно, но в нем есть упоминание о политзаключенных, и там четко написано о «группе Петренко». Также, как есть и целый ряд заявлений Совета Европы о заказных политических делах: дела Урсаки, Руденко, Усатого, Циповича, того же Петренко», - отметил Петков.

В этой связи Александр Петков подчеркнул, что говорит об этом потому как, «когда говорим об юстиции, нельзя говорить в процентах». «Потому как, если Вы говорите о 90% достижений, тогда все мы вправе думать о том, что оставшиеся 10% стоят дороже, если вспомним еще и том, как министр юстиции заявлял, что занимается бизнесом, чтобы кормить семью», - заявил Петков.

Петков также напомнил, что новая Карта перераспределения судебных инстанций, которой хвалятся молдавские власти, внесли еще больший хаос. В качестве примера, Петков привел ситуацию на Юге Молдовы, где суд Тараклии, в котором судопроизводство велось на русском языке переведен в Кагул, где судопроизводство ведется на румынском. В другом случае, суд Чимишлии, в котором судопроизводство велось на румынском языке, переведен в Комрат, где судопроизводство ведется на русском.

По мнению Петкова, молдавские власти освоили огромные европейские фонды на юстицию, в которой не только больше нет состязательности, но еще и прокуроры с судьями работают заодно.

Отвечая, министр юстиции заявил, что в случаях с судами на Юге Молдовы будут задействованы переводчики, уклонившись от ответа на целый ряд замечаний.

Ранее уже сообщалось, что во вторник вечером стало известно о проведении этого мероприятия, которое было организовано в среду утром. Созванная втайне от прессы акция спонсирована Национальным фондом в поддержку демократии (National Endowment for Democracy), девизом которого является «Поддержка свободы во всем мире». Молдавским партнером мероприятия является организация CREDO, возглавляемая одним из постоянных «экспертов» медиа-холдинга олигарха Владимира Плахотнюка.

Планируется, что по итогам «Форума» власти должны будут получить положительную оценку своих обязательств перед Евросоюзом в области обеспечения энергобезопасности, права и защиты окружающей среды .

Примечательно, что по всем предложенным к обсуждению сферам (обеспечения энергобезопасности, права и защиты окружающей среды) Молдова допустила самые большие нарушения международных норм и подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.