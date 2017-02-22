Додон потребовал от своих сторонников забыть о партнерстве с Усатым ...

Среди гостей было немало членов Партии социалистов, в том числе депутаты парламента, местные советники, члены Республиканского совета ПСРМ. Как водится, звучали здравицы в честь именинника, выпивали, закусывали, обсуждали проблемы страны и партии.

Настроение у всех было приподнятое. В том, что партия может достичь цели, поставленной на декабрьском съезде ПСРМ - самим взять большинство на следующих парламентских выборах и сформировать "красное социалистическое правительство" - никто не сомневался. Президент - он же лидер и локомотив партии - уверен в этом, как никто другой. Осталось одно небольшое препятствие на левом фланге, но и его планируется окончательно устранить. Речь идет о Ренато Усатом и его партии.

Как рассказали несколько участников застолья, тема отношений ПСРМ с "Нашей партией" и Ренато Усатым всплыла, в частности, когда Додона пришли поздравить члены Республиканского совета ПСРМ. Президент заверил однопартийцев, что этот вопрос будет решен в пользу социалистов с тем, чтобы они выиграли выборы.

"Надо уже сегодня готовиться к парламентским и местным выборам. Не должна повториться ситуация 2015 года, когда "Наша партия" неожиданно обошла нас по количеству примаров. Забудьте про Усатого, он больше никогда не вернется в Молдову. Я позабочусь об этом. Нужно искать влиятельных людей в регионах, в том числе среди активистов "Нашей партии", и перетягивать их на свою сторону", - таково было, если не дословно, то по смыслу послание Додона своим коллегам по партии.

"Честно говоря, многим из нас стало даже неприятно от того, что Игорь Николаевич так говорит об Усатом. Официально мы вроде бы партнеры. Вместе участвовали в протестах в палаточном городке. Во втором туре президентских выборов Усатый поддержал Додона. За победу на следующих выборах, конечно же, бороться надо, но все-таки не за счет уничтожения потенциальных союзников по левому флангу", - признался один из участников застолья.