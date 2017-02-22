Amnesty International отмечает феномен избирательного правосудия в Молдове ...

Дело «группы Петренко» и ряд других уголовных дел служат основанием для озабоченности в связи с проведением необъективной политики и наличием избирательного правосудия.

Об этом говорится в Ежегодном докладе Amnesty International о положении в области прав человека в мире.

Как сообщил на проведенной в агентстве IPN пресс-конференции программный координатор Amnesty International Moldova Игорь Стойка в Молдове принцип справедливого правосудия нарушается очень часто. В частности, речь идёт о таких его элементах, как презумпция невиновности или открытые и транспарентные судебные заседания.

Стойка упомянул о деле „группы Петренко”, члены которой были арестованы в сентябре 2015 года по обвинению в попытке силой проникнуть в здание Генеральной прокуратуры. По словам программного координатора Amnesty International, шесть человек из этой группы, без веских юридических оснований, в течение шести месяцев содержались в Пенитенциарном учреждении №13, после чего переведены под домашний арест и, спустя около двух месяцев, освобождены под судебный контроль. Всё это происходило в отсутствие обоснованной юридической мотивации всех упомянутых мер наказания. «Основной вопрос состоит в том, имело ли место такое нарушение в принципе, и чем закончится это дело? Эти люди до сих пор находятся под судебным контролем, им запрещено покидать страну и передвигаться», - подчеркнул представитель Amnesty International Moldova.

В докладе также упоминается дело бывшего премьер-министра Влада Филата, осуждённого на девять лет лишения свободы. Закрытый характер процесса породил целый ряд вопросов, которые, в числе прочего, связаны с тем, что расследование не затронуло других политиков.

Ранее, 12 декабря 2016 года, в присутствии министра юстиции и Главы полиции Молдовы, о наличии феномена избирательного правосудия от имени послов стран ЕС заявил глава Миссии ЕС в Молдове Пиркка Тапиола.