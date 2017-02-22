Раскол в партии Додона ...

Как сообщил лидер фракции Иван Чебан, Онищенко был исключен «решением руководства ПСРМ».

Согласно сообщению, Онищенко был исключен «за многочисленные нарушения решений фракции, а также партии, совместные голосования с фракцией Либеральной партии и другие действия в ущерб жителей Кишинева».

Кроме того, сообщается, что такое решение принято «по итогам расследования ряда случаев с участием Олега Онищенко службой внутреннего контроля и аудита партии». Также инициирована процедура его исключения из рядов Партии социалистов.

Примечательно, что еще 5 дней назад Олег Онищенко вместе с фракцией ПСРМ поздравлял Игоря Додона с днем рождения в президентской резиденции.

До исключения Онищенко во фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете было 19 советников.