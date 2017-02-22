Раскол в партии Додона
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Советник Кишиневского муниципального совета от Партии социалистов Олег Онищенко исключен из фракции ПСРМ.
Как сообщил лидер фракции Иван Чебан, Онищенко был исключен «решением руководства ПСРМ».
Согласно сообщению, Онищенко был исключен «за многочисленные нарушения решений фракции, а также партии, совместные голосования с фракцией Либеральной партии и другие действия в ущерб жителей Кишинева».
Кроме того, сообщается, что такое решение принято «по итогам расследования ряда случаев с участием Олега Онищенко службой внутреннего контроля и аудита партии». Также инициирована процедура его исключения из рядов Партии социалистов.
Примечательно, что еще 5 дней назад Олег Онищенко вместе с фракцией ПСРМ поздравлял Игоря Додона с днем рождения в президентской резиденции.
До исключения Онищенко во фракции ПСРМ в Кишиневском муниципальном совете было 19 советников.