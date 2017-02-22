МЕНЮ
Twitter
﻿ 73
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:17  

Демпартия использует парламентскую дипломатию для семейных путешествий

18:12  

Экологи обвинили власти Украины в действиях, направленных на уничтожение Днестра

15:28  

Раскол в партии Додона (TOP)

15:06  

Amnesty International отмечает феномен избирательного правосудия в Молдове

08:44  

В стране, где появились политзаключенные, министр юстиции докладывает о 90 % выполненных обязательств перед ЕС (ВИДЕО)

22.02.2017  

Додон потребовал от своих сторонников забыть о партнерстве с Усатым
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Демпартия использует парламентскую дипломатию для семейных путешествий

Опубликовано : 23 февраль 2017 г. 19:17 | Просмотров: 412 | Категория: Власть

Заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене используется правящей в Молдове Демпартией для семейных путешествий.

Форум Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 23-24 февраля, а согласно сообщению пресс-службы парламента в его работе участвуют депутаты Сергей Сырбу (ДПМ), Ион Касьян (ЛП) Анатолий Горилэ (неприсоединившийся).

В то же время, как сообщил агентству OMEGA один из членов молдавской делегации, в ее состав также включена и жена депутата Сырбу – Инна. Собеседник агентства уточнил, что она фигурирует, как «ассистент депутата» и наряду с членами делегации пользуется всеми привилегиями.

Пресс-служба парламента ничего не сообщала о «семейной» поездке депутата Сырбу в Вену.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Демпартия использует парламентскую дипломатию для семейных путешествий

Демпартия использует парламентскую дипломатию для семейных путешествий ...

Просмотров: 412
Раскол в партии Додона

Раскол в партии Додона ...

Просмотров: 4517
Amnesty International отмечает феномен избирательного правосудия в Молдове

Amnesty International отмечает феномен избирательного правосудия в Молдове ...

Просмотров: 384
В стране, где появились политзаключенные, министр юстиции докладывает о 90 % выполненных обязательств перед ЕС (ВИДЕО)

В стране, где появились политзаключенные, министр юстиции докладывает о 90 % выполненных обязательств перед ЕС (ВИДЕО) ...

Просмотров: 4197
Додон потребовал от своих сторонников забыть о партнерстве с Усатым

Додон потребовал от своих сторонников забыть о партнерстве с Усатым ...

Просмотров: 5668
«Форум гражданского общества» Восточного партнерства был обвинен в пособничестве власти (ВИДЕО)

«Форум гражданского общества» Восточного партнерства был обвинен в пособничестве власти (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1331


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 783
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6352
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12566
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24260
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 39241
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Просмотров: 33735
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Просмотров: 30751
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Просмотров: 20820
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

Просмотров: 15307
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Просмотров: 13589
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Просмотров: 13160
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Просмотров: 12897
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5434
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6689
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6061
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6151
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8105
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Демпартия использует парламентскую дипломатию для семейных путешествий

Демпартия использует парламентскую дипломатию для семейных путешествий

15:06  Amnesty International отмечает феномен избирательного правосудия в Молдове
08:44  В стране, где появились политзаключенные, министр юстиции докладывает о 90 % выполненных обязательств перед ЕС (ВИДЕО)
ЛЮДИ
Экологи обвинили власти Украины в действиях, направленных на уничтожение Днестра

Экологи обвинили власти Украины в действиях, направленных на уничтожение Днестра

22.02.2017  Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО)
15.02.2017  В Молдове почтили память погибших в Афганистане советских военных
03.02.2017  В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону

Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону

10.02.2017  Фигурант Интерпола готовится возглавить Социнтерн
02.02.2017  Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2017 (87)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank