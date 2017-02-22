Демпартия использует парламентскую дипломатию для семейных путешествий
|
Заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене используется правящей в Молдове Демпартией для семейных путешествий.
Форум Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 23-24 февраля, а согласно сообщению пресс-службы парламента в его работе участвуют депутаты Сергей Сырбу (ДПМ), Ион Касьян (ЛП) Анатолий Горилэ (неприсоединившийся).
В то же время, как сообщил агентству OMEGA один из членов молдавской делегации, в ее состав также включена и жена депутата Сырбу – Инна. Собеседник агентства уточнил, что она фигурирует, как «ассистент депутата» и наряду с членами делегации пользуется всеми привилегиями.
Пресс-служба парламента ничего не сообщала о «семейной» поездке депутата Сырбу в Вену.
Похожие новости
ВЛАСТЬ
Раскол в партии Додона ...Просмотров: 4517
В стране, где появились политзаключенные, министр юстиции докладывает о 90 % выполненных обязательств перед ЕС (ВИДЕО) ...Просмотров: 4197
«Форум гражданского общества» Восточного партнерства был обвинен в пособничестве власти (ВИДЕО) ...Просмотров: 1331
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ