Демпартия использует парламентскую дипломатию для семейных путешествий ...

Заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене используется правящей в Молдове Демпартией для семейных путешествий.

Форум Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 23-24 февраля, а согласно сообщению пресс-службы парламента в его работе участвуют депутаты Сергей Сырбу (ДПМ), Ион Касьян (ЛП) Анатолий Горилэ (неприсоединившийся).

В то же время, как сообщил агентству OMEGA один из членов молдавской делегации, в ее состав также включена и жена депутата Сырбу – Инна. Собеседник агентства уточнил, что она фигурирует, как «ассистент депутата» и наряду с членами делегации пользуется всеми привилегиями.

Пресс-служба парламента ничего не сообщала о «семейной» поездке депутата Сырбу в Вену.