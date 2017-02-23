Додон просит дополнительных консультаций с премьер-министром Плахотнюка (DOC)
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Игорь Додон в качестве президента направил премьер-министру Павлу Филипу послание, в котором предложил провести дополнительные консультации с контролируемым олигархом Владимиром Плахотнюком правительством.
Целью «дополнительных консультаций» станет достижение компромисса с правящей партией по вопросу назначения других кандидатов на должности послов.
Как указано в послании, Игорь Додон отказал в утверждении кандидатур Валерии Шейкан, Владимира Чобану и Игоря Клипий на должности послов в Австрии, Беларуси и Великобритании, соответственно.
По мнению Додона, дополнительные консультации должны быть проведены «с целью недопущения блокирования внешней дипломатической деятельности Республики Молдова».
Ранее в СМИ были сообщены имена еще шести послов, кандидатуры которых, очевидно, не вызвали претензий со стороны президента.
Пресс-служба президента пока не сообщала, когда имели место предыдущие «консультации» по кандидатурам послов.
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