Власти готовятся включить в счета на электроэнергию более двух миллиардов леев в пользу поставщиков ...

Поставщики электроэнергии начали требовать компенсации более 2 миллиардов 214 миллионов леев, обещанной правительством Филипа за счет повышения тарифа на электроэнергию.

С требованием о повышении тарифа на электроэнергию с включением в него «финансовых отклонений» уже обратились в Национальное агентство по регулированию в энергетике компании RED Nord и RED Nord-Vest. Третий поставщик электроэнергии Gas Natural Fenosa, обеспечивающий электроэнергией Кишинев и Юг Молдовы, еще не направил свое требование о повышении тарифа для компенсации своих «финансовых потерь».

Поставщики обратились с этим требованием после того, как 3 июня 2016 года, в нарушение действующих норм, Министерство экономики и компания Gas Natural Fenosa заключили «Соглашение о регулировании возмещения тарифных отклонений», по которому правительство Филипа обязалось включать эти «отклонения» в тариф на электроэнергию на протяжении 4 лет, начиная с 1 января 2017 года.

На основании этого «Соглашения», заключенного правительством в пользу поставщика, кроме запрашиваемого тарифа, НАРЭ приняло 15 июля того же года постановление, согласно которому в тариф должны быть заложены еще 2 214 874 379 леев.

Эта сумма будет взыскана с потребителей электроэнергией в пользу поставщиков следующим образом:

Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. – 1.050.529.492 lei;

Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. – 699.470.508 lei;

S.A. „RED Nord” – 244.015.466 lei;

S.A. „RED Nord-Vest” – 159.947.978 lei;

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” – 60.910.935 lei.

Так называемые «тарифные отклонения», сложившиеся в результате девальвации лея, как следствие украденного миллиарда долларов из банковской системы, должны быть впервые утверждены до конца первого квартала.