Министр юстиции рекомендует Госдепу и Евросоюзу не вмешиваться в дела Молдовы (ВИДЕО)
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Доклады Госдепартамента США и Евросоюза о политзаключенных и избирательной юстиции в Молдове носят субъективный характер и оказывают давление на юстицию.
Как заявил агентству OMEGA министр юстиции Владимир Чеботарь, ему не известны отчеты международных структур по ситуации с правами человека и осуждающими избирательную юстицию в Молдове.
«Я не ознакомлен с какими-либо официальными докладами кого-либо или какого-либо департамента, даже если он и Соединенных Штатов. Мне не известна история этого Доклада, где он был представлен и на основе каких аргументов», - заявил министр юстиции Молдовы.
В этой связи Чеботарь призвал не допускать «вмешательства в юстицию», «если мы на самом деле желаем правосудия».
Кроме того, министр отверг обвинения в избирательной юстиции, озвученные ранее в годовом докладе Европейской комиссии, а также в заявлениях главы Делегации ЕС в Молдове.
«Уверен, что если и были сделаны кем-то определенные заявления, вне зависимости о ком идет речь, они сделаны из незнания деталей. Таким образом, я призываю всех, прежде чем предъявлять претензии, для начала, подготовиться, узнать цифры, а уж потом делать выводы», - заявил министр юстиции Молдовы, комментируя обвинения европейских структур в допущении избирательной юстиции.
Ежегодный Доклад Госдепартамента США о нарушениях прав человека в мире, в котором арестованные из «группы Петренко» признаны политзаключенными, был опубликован в апреле 2016 года.
О грубых нарушениях в правовой системе и феномене избирательной юстиции было заявлено в ежегодном Докладе Европейской комиссии в феврале прошлого года. Кроме того, 12 декабря 2016 года, в присутствии министра юстиции и Главы полиции Молдовы, о наличии феномена избирательного правосудия от имени послов стран ЕС заявил глава Миссии ЕС в Молдове Пиркка Тапиола.
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Министр юстиции рекомендует Госдепу и Евросоюзу не вмешиваться в дела Молдовы (ВИДЕО) ...Просмотров: 1541
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