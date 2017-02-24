Как власть, рапортуя о высоких процентах внедрения Договора об ассоциации, втирает очки обществу и международным партнерам

Что стало ясно и о чем уже говорят все:

- «Форум» готовился в тайне – сообщение о его проведении было опубликовано неизвестно кем ночью 21 февраля за несколько часов до его начала. Многие представители гражданского общества узнали о нем случайно и из других источников;

- В нем не принимали участие ведущие НПО, занимающиеся проблемами юстиции, коррупции и энергетики, темами объявленными к обсуждению организаторами «форума»;

- Организаторы пригласили только лояльную власти прессу. Остальная пресса пришла без приглашения, и только поэтому общественное мнение узнало о том, что происходило на т.н. «Форуме»;

- Среди организаторов «форума» была указана национальная Платформа Гражданского Общества Восточного Партнерства (создана согласно Договора об Ассоциации), являющейся главным (институционализированным) партнером ЕС в Молдове в секторе неправительственных организаций и гражданского общества в целом. Однако, выяснилось, что Платформа не имела к этому «Форуму» никакого отношения, в подготовке не принимала участия, в редактировании резолюций по реформам в юстиции и энергетики не участвовала.

- В открытии «Форума» принимал участие глава Делегации Еврокомиссии в Молдове г-н Пиркка Тапиола, который принял это приглашение исключительно по причине того, что среди организаторов была указана Платформа Восточного Партнерства. На самом деле посол ЕС был введен в заблуждение и был вынужден участвовать в мероприятии, организованном НПО, лояльными власти и действующими по указке власти, с пропагандистскими целями.

- «Форум» был прямой попыткой власти через лояльные (купленные) НПО манипулировать общественным мнением путем представления положительных мониторинговых отчетов по выполнению правительством Договора об ассоциации Молдова-ЕС.

- Обвинения в попытках манипуляции в меньшей мере относятся к НЭЦ, который является одним из ведущих НПО в сфере защиты окружающей среды и добросовестно подготовилась и провела свою часть «Форума». Однако, сотрудничество с такими НПО, как CREDO, имеющими репутацию полностью подконтрольных Плахотнюку и его режиму структур, главной задачей которой является отбеливание имиджа рейдера и оправдание его преступлений, подрывает репутацию НЭЦ.

- «Форум» Остафа – инспирированная властью попытка через лояльные власти, фейковые НПО похвалить власть за выполнение Договора по Ассоциации Молдова-ЕС. Жаль, что в эти пропагандистские мероприятия люди Плахотнюка втягивают представителей ЕС и нормально функционирующие неправительственные структуры.

Однако, этот фейковый форум «поднял» и другие проблемы. Одну из них я считаю наиглавнейшей. Это вопрос критериев оценки выполнения Договора об Ассоциации (Плана действий). Все т.н. «официальные» докладчики, включая министра экологии, министра иностранных дел, министра юстиции, представителя НЭЦ и представителя минэкономики, говорившего об энергетике, оперировали процентными показателями выполнения плана. Министр Галбур заявил, что Молдова в целом выполнила свои обязательства по Договору на 75%. Докладчик НЭЦ говорила о каких-то % (не помню точно цифру) выполнения плана. А министр юстиции вообще заявил, что никаких задолженностей по его сфере нет, и план выполнен на свыше 90 %, а что не выполнено – это задолженности с 2011 года и он к ним не имеет отношения.

Процентами выполнения плана оперировали в августе 2016 года и авторы доклада о выполнении Молдовой Дорожной карты для возобновления внешнего финансирования (среди авторов доклада – ведущие think tank-и (мозговые центры) страны). И в этом докладе, который, к слову, стал еще одним аргументом в пользу возобновления сотрудничества с МВФ и внешнего финансирования воровского кишиневского режима, тоже фигурировали цифры: из 69 мероприятий в 2-х сферах, - «good governance» и правовое государство, а также экономическое развитие и обеспечение функциональной рыночной экономики, - 55 % (38 мероприятий) было полностью выполнено, 28% (19 мероприятий) выполнено с недоработками и 17% (12 мероприятий) не были выполнены. Если в общем и целом выполнено 83% Дорожной карты, это значить в Молдове на 83 % соблюдаются принципы «good governance», Молдова на 87 % является правовым государством, у нас экономика развивается и на 83 % функционируют законы рыночной экономики (открытость, честная конкуренция и т.д.), то почему не возобновить с таким прекрасным государством сотрудничество, почему не начать давать ему снова деньги?

На самом деле ни в августе 2016-го, ни в феврале 2017 года Молдова не стала ни на йоту более правовым государством и более функционирующей рыночной экономикой. А о принципах «good governance» тут и не слышали. После августовского доклада о выполнении на 83% Дорожной карты, на пост генпрокурора был назначен самый коррумпированный прокурор Молдовы (во всяком случае репутация такая) – Эдуард Харунжен, а правящее большинство попыталось (и не оставило попыток до сих пор) профанировать само понятие борьбы с коррупцией, легализовав наворованное чиновниками через закон о легализации капитала. Достаточно добавить, что и в расследовании кражи миллиарда власть не продвинулась ни на миллиметр. Продолжаются гонения на судей, адвокатов. Судебные заседания, имеющие согласно Конституции открытый характер, в нарушение Основного закона страны, проводились (и проводятся) за закрытыми дверьми. В том числе те судебные процессы, которые представляют повышенный публичный интерес и за ходом которых следила бы вся страна – дело Филата, дело Платона. .

Вернемся к процентам, прозвучавшим на «форуме» фейкового гражданского общества. Не буду долго останавливаться на проблемах энергетики и экологии. Достаточно сказать, что проценты «выполнения» плана по энергетики не сделали нашу страну более независимой в энергетическом плане от Газпрома. Сегодня мы продолжаем на 100% зависеть от газа, получаемого из России. Разговоры о подключении к энергетической системе ЕС (через Румынию) и о выполнении требований Главы III Европейской Энергетической Хартии (разделение вертикально интегрированных энергокомпаний) остались разговорами. В отношении экологии - после доклада о «выполнении» какого-то там процента мероприятий, предусмотренных Планом Действий по внедрению Договора об Ассоциации, мы констатируем катастрофическую ситуация в сфере экологии. В результате незаконной вырубки, мы на грани исчезновения лесов; по причине волюнтаристских действий Киева на Днестре и строительства новых гидроэлектростанций в верхнем течении реки, нам грозит высыхание и обмеление Днестра. Мы констатируем ухудшение состояния почв и подпочвенных вод из-за засорения территории твердым мусором и отсутствия современной системы канализации использованной воды, каковая не отводится в специальные места для переработки, а попадает напрямую в почву. В Молдове свыше 300 малых рек и ни в одной нет нормативного количества воды. О качестве воды и говорить не приходится. Об этом можно говорить бесконечно.

Остановлюсь подробнее на юстиции. Министр Чеботарь заявил о почти полном выполнении Плана действий по внедрению Договора об Ассоциации в сфере юстиции. Напомню, что в Договоре об Ассоциации (ДА) проблемам юстиции посвящена целая Глава III. В самом начале текста Договора, в Главе «Общие принципы» (ст. 4-ая) мы читаем о необходимости проведения внутренних реформ, которые бы обеспечили независимость судебной системы, укрепили бы административные возможности судов и гарантировали объективность и эффективность органов правопорядка, обеспечивающих соблюдение закона. Там же говориться и о необходимости повысить эффективность борьбы с коррупцией и т.д. Надо полагать, что почти полное выполнение положений Плана действий по внедрению Договора в сфере юстиции, о котором говорит министр Чеботарь, приблизили Молдову к целям, провозглашенным Договором об Ассоциации, в т.ч. к независимому и эффективному правосудию и объективным органам правопорядка. А население, надо полагать, радуется такому развитию событий и доверяет прокурорам, судьям и полицейским.

Увы, ситуация совершенно другая, о чем очень профессионально, с приведением конкретных данных и убедительных аргументов говорил на упомянутом «форуме» руководитель Центра правовых ресурсов Молдовы Влад Грибинча. Доверие со стороны населения (а это один из главнейших критериев определения качества реформ) к судебной системе и органам правопорядка на протяжении последних лет, в т.ч. 2016 года, постоянно уменьшалось и достигло исторического минимума (около 7-8 %), и нет абсолютно никаких мотивов думать, что этот уровень доверия изменится в сторону увеличения. В Молдове имеют место закрытые судебные процессы, в т.ч представляющие повышенный общественный интерес. Преследуются судьи, адвокаты, чем-то ставшие поперек интересов власти. Высший совет магистратуры превратился в орган продвижения на руководящие посты в судебной системе удобных (дискредитированных, коррумпированных и т.п.) для власти людей. Деятельность Национального Агентства по неподкупности блокирована. НАЦ борется с коррупцией не в правительстве и парламенте, а в школах и больницах. Массовым явлением стали заказные уголовные дела, т.е. их фабрикация. В стране появились политические заключенные. Молдова, в т.ч. в 2016 году упала в международных рейтингах по эффективности юстиции и восприятию коррупции.

Министр говорит о выполнении более чем на 90% Плана действий по внедрению Договора об Ассоциации, а реальная ситуация указывает на дальнейшую деградацию системы правосудия в Молдове. Это означает, что то, что делает министерство юстиции (если оставаться в этой сфере) не имеет абсолютно никакого положительного влияния на качество судебной системы, на борьбу с коррупцией и т.д. В то же самое время это министерство, - и министр на этом настаивает, - что-то делало. Что? Оно принимало (продвигало принятие) законов, нормативных актов (регламентов и пр.), которые предусмотрены в Плане действий, но которые никто не соблюдает и не собирается соблюдать. И тогда вся эта законотворческая и законодательная деятельность полностью лишена смысла. Абсурдна, потому что в условиях несоблюдения законов и других нормативных актов, последние к реформам и к жизни общества вообще не имеют никакого отношения и не оказывают на реальность ни малейшего влияния.

Схему вчера в одной из телепередач частично раскрыла руководитель НЭЦ Юлиана Кантаражиу, назвав ее арифметическим методом. Допустим, по плану действий предусмотрено выполнение 4 мероприятий, из которых 3 это принятие закона, подзаконных актов и тренинг, а четвертый – внедрение этого закона. Первые три выполняются - закон принят, приняты подзаконные акты и подготовлены люди, а закон (4-ая мера) не внедрен. Эффект – НОЛЬ, однако ведомство отчитывается о выполнении 75% плана, поскольку из 4-х мероприятий выполнено 3. Если посмотреть на авторов таких «процентных» отчетов, подготовленных не только в министерствах, но даже в ведущих think-tank-ах Молдов, то вы увидите имена людей (в большинстве случаев молодых) непонятной профессиональной подготовки. А сами отчеты поверхностны и не несут никакого следа научного похода. Для таких «отчетов», в которых механически посчитано количество «выполненных» мероприятий (мер), действительно нужны не специалисты, а счетоводы.

Так у нас происходит во всех министерствах и во всех сферах, не только в минюсте. Разница только в том, что, например, минэкологии совместно с НЭЦ и другими партнерами понимает ситуацию и, несмотря на сопротивление на уровне правительства, защищающего интересы бизнеса, а не населения, все-таки стараются что-то делать не на бумаге, а в реальности. Может быть, что-то происходит и в других структурах, но общая картина катастрофическая – никакого реального выполнения Договора об Ассоциации не происходит. Одна сплошная имитация. Не удивительно, что при 90 % «выполнения» положений Плана Действий по внедрению Договора об Ассоциации с Евросоюзом в сфере юстиции, например, Молдова похожа на отсталую африканскую (Африка, прости меня) страну, где закон правит вождь сильнейшего клана, чье окружение живет в роскоши, а все остальное население прозябает в нищете и бесправии.

Минюст во главе с нынешним министром - это пример ведомства полностью вовлеченного в деятельность, целью которой является профанация любой демократической трансформации, любой реформы, в первую очередь тех, которые предусмотрены Договором об Ассоциации. Внедрение реформ приведет не только к исчезновению из публичной сферы таких «специалистов» как Чеботарь, но и к аресту его кумира Плахотнюка и иже. Вот почему никакого реального выполнения и внедрения Договора об Ассоциации власть допустить не может. И поэтому имитирует, и процесс внедрения, и процесс отчета о внедрении.

Для чего это нужно власти и ручным НПО - понятно. Власти и упомянутые НПО занимаются очковтирательством внутри страны (вчера каналы, подконтрольные Плахотнюку рассказывали об успехах, о которых говорилось на «форуме» Остафа, когда там ничего кроме критики не звучало) и за ее пределами. Правительство шлет отчеты с этими злополучными процентами выполнения плана и в Брюссель, где все это принимается за чистую монету. Эти отчеты показывали нам евродепутаты в Брюсселе и в Страсбурге в ответ на наши заявления о том, что Договор об Ассоциации никоим образом не выполняется.

Власть занимается очковтирательством, потому что для нее невыполнение Договора об Ассоциации – это вопрос жизни и смерти. Но я не могу понять, почему в этом балагане должны участвовать здоровое гражданское общество и ЕС? Для них невыполнение, имитация выполнения Договора приемлема? Разве это не есть продолжение дискредитации идеи европейской модернизации страны (уже после подписания и ратификации Договора об Ассоциации)? Разве это не есть дискредитация Договора об Ассоциации как такого?

Считаю, что сегодня безотлагательно необходимо пересмотреть критерии оценки выполнения и внедрения Договора об Ассоциации. Принятие законов (единственное, чем занимается власть) не имеет смысла столько времени, сколько никто не собирается их внедрять и выполнять. Именно внедрение (и тут надо быть внимательным, потому что нынешние власти могут исказить суть любого закона, любой реформы – т.н. «реформа» прокуратуры тому пример) и эффект предпринятых шагов для общества должны замеряться и подсчитываться, а не количество мероприятий, эффект которых равняется нулю.

Никаких велосипедов придумывать не надо. Критерии успешности реформ известны: изменение отношения населения к институтам власти, повышение доверия к тому, что они делают, повышение качества услуг, предоставляемых населению со стороны государства, увеличение доходов населения (а не политиков и чиновников), улучшение качества жизни людей и т.д. Только это может служить мерилом успешности реформ.

Думаю, что эти вопросы должны быть безотлагательно обсуждены в рамках упомянутой Платформы Гражданского общества Восточного Партнерства, именем которой обманным путем прикрылись некоторые организаторы вчерашнего «форума».

Кстати, о Платформе. Почему возможны ситуации, когда ее имя используют фейковые НПО, как это произошло вчера? Это позволило заполучить на открытие «форума» посла Евросоюза. Думаю, Пиркка Тапиола чувствовал себя не очень уютно на мероприятии, организованном людьми Плахотнюка. Почему возможны ситуации, когда от Платформы, форума имеющего институциональное право участвовать и говорить на мероприятиях, организованных в рамках Договора об Ассоциации, никто в этих мероприятиях не участвует и не доводит до европейских партнеров альтернативную правительственной точку зрения? Так было на декабрьском заседании Совместного парламентского комитета Молдова-ЕС, на которой парламент представляла делегация во главе с Гимпу, а со стороны Платформы не было ни одного представителя, что позволило лидеру Либеральной партии Молдовы беспрепятственно нести ахинею про успехи нынешнего режима. Думаю, что и функционирование Платформы должно стать темой серьезной дискуссии. В противном случае Платформа и ее деятельность будет еще больше дискредитирована.

В заключении несколько слов о нынешнем министре юстиции, поскольку он и его министерство являются лучшим примером того, что власть называет продолжением курса евроинтеграции, а в реальности - продолжением дискредитации идеи евроинтеграции в Молдове. После заявления министра юстиции Чеботаря, что судебные процессы открыты, но в залах, забитых вооруженными космонавтами, не хватает всем места, у многих появилась сомнение в интеллектуальных способностях этого госслужащего. Что это - беспросветное невежество, или высшая степень наглости, появившаяся от безнаказанности и вседозволенности, царящих в высших эшелонах власти Молдовы?

Если это все-таки профнепригодность, то довожу до сведения г-на Чеботаря, что обеспечить свободный характер судебных заседаний, тем более в таких громких делах, как «дело Филата» и «дело Платона», имеющих повышенный публичный резонанс, есть его функциональная обязанность. Нет места в зданиях суда, проводите процесс в каком-нибудь доме культуры, где все поместятся, в т.ч. пресса. А вот приводить аргументы уровня кухарки, объясняя почему в залах нет всем места, это не его обязанность. Более того, такие «аргументы» порочат Чеботаря не только как министра, но и как юриста вообще. Негоже опускаться так низко.

Алексей Тулбуре