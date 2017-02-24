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Генеральный прокурор обвинил СМИ в пропаганде насилия и поощрении преступности

Опубликовано : 25 февраль 2017 г. 13:52 | Просмотров: 869 | Категория: Власть

По мнению генпрокурора Эдуарда Харунжена, рост преступности объясняется развязанной в молдавских СМИ «пропагандой неопределенности, насилия, клеветой на высшие ценности демократического общества».

Генеральный прокурор Молдовы заявил об этом на проведенном в пятницу Общем собрании прокуроров, обозначив основные угрозы с которыми сталкиваются его подчиненные в процессе защиты правопорядка.

Харунжен сообщил, что рост преступности, особенно в состоянии алкогольного опьянения, объясняется ни чем иным, как действиями СМИ и обозревателями, которые «пропагандируют неопределенность» в обществе, в связи с чем «стало уже обычным состояние опьянения общества».

«Стало уже привычным состояние опьянения доброй части населения, спровоцированное отсутствием постоянного места работы, психологическим состоянием и умственной отсталостью. Это состояние дел объясняется оказываемым на население давлением посредством пропаганды неопределенности, насилия, клеветой на высшие ценности демократического общества посредством СМИ различными обозревателями, формирующими общественное, и даже политическими деятелями. Эта ситуация определена разложившейся моралью граждан, уровнем жизни, нищетой и неограниченным доступом населения к алкогольным напиткам», - подчеркнул Харунжен, цитируемый изданием ziarulnational.md.

В этой связи Генпрокурор отметил, что за последний год в состоянии алкогольного опьянения совершены: половина убийств (86 случаев); каждый второй случай насилия в семье – 840 случаев, а также каждое седьмое ДТП.

Эдуард Харунжен не назвал СМИ, обозревателей и политиков, виновных, по его мнению, в росте криминогенной ситуации в стране.



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