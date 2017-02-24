Плахотнюк остался у власти благодаря поддержке спецслужб Румынии и США – Стурза ...

Сохранение у власти олигарха Владимира Плахотнюка в январе 2016 года стало возможным благодаря спецслужбам Румынии и США, а также усилиям Виктории Нуланд.

Об этом в эфире телеканала ProTV заявил экс-премьер Ион Стурза, уточнив, что в тот период в Молдове велась «геостратегическая битва стран, имеющих геостратегические интересы в Молдове».

Стурза отметил, что заявляет со знанием дела изнутри, поскольку в декабре 2015 – январе 2016 он был кандидатом в премьер-министры не утвержденного парламентским большинством кабинета министров.

«Мнение тех, от кого зависела реструктуризация политического класса на тот момент было на стороне г-на Плахотнюка. И я понял, что имел в качестве противника не Плахотнюка, а таких соперников, как Госдепартамент США или Администрацию президента Румынии», - заявил Стурза, уточнив, что именно они стояли за олигархом Владимиром Плахотнюком.

В этой связи Ион Стурза подчеркнул, что «ответственными в этом регионе являются не дипломаты и даже не политики, а по большей мере спецслужбы, и не только Российской Федерации, как это пытаются представить, но и Соединенных Штатов, и Румынии». По мнению Стурзы, дипломаты менее всего решают в процессах, которые принимают политики.

«Я был поддержан лишь до определенного момента. Однако, румынские спецслужбы убедили высшее руководство Румынии, президента, что лучшим выходом будет не рисковать в связи с угрозой досрочных парламентских выборов, которые точно привели бы к власти менее прозападную оппозицию. В результате этих спекуляций, руководство Румынии убедило госпожу Нуланд, а госпожа Нуланд убедила другое политическое течение в США, которое было готово очень серьезно вмешаться в Молдове», - заявил Стурза.

«Мы стали жертвой не какой-то традиционной политики или ценностей. Это был элемент для установления некоторых вещей, на основе определенных фальшивых ценностей», - резюмировал Ион Стурза.

Стурза был выдвинут кандидатом для формирования нового кабмина 21 декабря 2015 года в ходе разразившегося политического кризиса в Молдове, грозящего смещением правящего режима олигарха Владимира Плахотнюка. 4 января 2015 года, в день утверждения в парламенте состава правительства Стурзы, контролируемое Демпартией правящее большинство спровоцировало отсутствие кворума и срыв его утверждения. Менее двух недель спустя, тогдашний президент Николае Тимофти резко пересмотрел свою позицию, выдвинув кандидатом в премьер-министры Павла Филипа, являющегося одним из приближенных Плахотнюка.

В начале мая 2016 года, контролирующий молдавскую власть бизнесмен с сомнительной репутацией Владимир Плахотнюк был принят в Госдепартаменте США помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. Тогда, Нуланд заявила Плахотнюку: «Продолжайте в том же духе и мы поддержим вас».