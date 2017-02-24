Десятки тысяч человек вышли в городах России на Марш памяти Бориса Немцова ...

Марши памяти прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. По разным подсчетам, в Москве на Марш вышли от 5 до свыше 15 тысяч человек.

В Москве, Марш начался с опозданием. Как сообщает «Эхо Москвы», задержка объяснялась тем, что полиция не пропускала колонну с транспарантом «Путин – это война». Организаторам пришлось развернуть другой баннер с надписью «Хватит угрожать и воевать. Нет войне».

Акция прошла по Бульварному кольцу. В ходе акции, бывшему премьер-министру, председателю партии ПАРНАС Михаилу Касьянову плеснули в лицо зеленкой.

Как сообщил в Твиттере главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, по данным группы «Белый счетчик», в Марше участвовал свыше 15 тысяч человек. Полиция оценила число участников марша памяти Немцова в Москве в 5 тыс. человек

В центре Санкт-Петербурга, на Марсовом поле для участия в Марше памяти Бориса Немцова собрались по разным оценкам от 3 до 5 тысяч человек. Как передаёт корреспондент издания "Фонтанка", память политика почтили минутой молчание.

Организаторами акции памяти Бориса Немцова выступили: движения "Солидарность", "Открытая Россия", "Весна", а также партии ПАРНАС, "Яблоко" и "Демократический выбор", коалиция "Демократический Петербург".

Борис Немцов – российский политик, с 1991 по 1997 годы занимавший пост губернатора Нижегородской области, министра топлива и энергетики, вице-премьера правительства РФ (1997 – 1998). Немцов – основатель фракции «Союз правых сил» в Думе, на момент убийства являлся депутатом Ярославской областной думы. Также он один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции.

27 февраля 2015 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту, в нескольких сотнях метров от Кремля. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы пятеро подозреваемых. Заказчик преступления до сих пор не назван.