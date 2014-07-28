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«Яд ва-Шем» требует прекратить продажу в интернете книг об отрицании Холокоста

Опубликовано : 27 февраль 2017 г. 09:01 | Просмотров: 381 | Категория: Люди

Директор архива Мемориального комплекса истории Холокоста «Яд ва-Шем» Роберт Розетт обратился к основателю Amazon Джеффу Безосу с просьбой отказаться от продажи книг, в которых отрицается массовое уничтожение евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание Republic со ссылкой на Associated Press.

По словам Розетта, Мемориальный комплекс истории Холокоста уже обращался в Amazon с подобными просьбами. Однако в онлайн-магазине отказались приостанавливать продажу спорной литературы, ссылаясь на свободу информации.

В своем письме Розетт выразил надежду, что Amazon пересмотрит свою позицию с учетом последних всплесков антисемитизма в США, в частности, осквернения надгробий на еврейском кладбище в Сент-Луисе. Пока в Amazon на письмо Розетта не ответили.

В конце 2016 года представитель Музея Бремана в Атланте (штат Джорджия) обвинил Google в косвенной наживе на отрицании Холокоста. Он пояснил, что музеям и другим организациям приходится платить поисковику, чтобы в его выдаче по запросу «был ли Холокост» не лидировал сайт неонацистской организации.



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