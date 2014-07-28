Харунжен обвинил в пропаганде насилия медиа-холдинг Плахотнюка – Петков ...

Заявления Генерального прокурора Эдуарда Харунжена о виновности СМИ в росте преступности касаются, в первую очередь, медиа-структуры олигарха Владимира Плахотнюка, контролирующего более 80% медиа-пространства Молдовы.

Об этом заявил главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, комментируя обвинения, озвученные генпрокурором на прошедшем в пятницу Общем собрании прокуроров.

По мнению Петкова, «заявление Харунжена – это просто вызов, брошенный его хозяину Плахотнюку». «В условиях, когда всем известно, что Плахотнюк контролирует 80% молдавского медиа-пространства, наивно полагать, что Генпрокурор имел в виду оставшуюся пятую часть СМИ, благодаря которой, по его мнению, пропагандируется насилие и неуверенность в завтрашнем дне», - подчеркнул Александр Петков.

«Конечно, к обвинениям Харунжена можно было бы отнестись с определенной долей иронии. Но, при ближайшем рассмотрении, понимаем, что даже плахотнюковским прокурорам уже обрыдло от такого потока лжи и пропаганды, льющегося ежедневно из медиа-холдинга Плахотнюка, справедливо нареченного в народе «медиа-помойкой». А если еще и посмотреть на «послужной список» всех этих михэешей, балакчи и андриевских, то невольно начинаешь гордиться за Генерального прокурора, у которого внезапно проснулась совесть и смелость. Ведь, это он их имел в виду, говоря про "formatori de opinie”», - заявил он.

Петков уверен, что обвиняя СМИ в пропаганде насилия, Харунжен имел в виду и ежедневно вещающего «медиа-эксперта» Кристиана Табэрэ, в отношении которого в Румынии заведено уголовное дело по обвинению в педофилии.

«Разве честь прокурорского мундира может себе позволить не обращать внимания на то, как эдакий педофил в законе ежедневно «учит нас справедливости» своим педофильским прищуром?», - задался вопросом Петков.

В этой связи он считает, что «осталось лишь увидеть, насколько восприимчив Плахотнюк к недвусмысленным обвинениям в свой адрес из уст Генерального прокурора Харунжена».

В пятницу, генпрокурор Эдуард Харунжен заявил в своем выступлении перед прокурорами, что рост преступности объясняется развязанной в молдавских СМИ «пропагандой неопределенности, насилия, клеветой на высшие ценности демократического общества».

Харунжен сообщил, что рост преступности, особенно в состоянии алкогольного опьянения, объясняется ни чем иным, как действиями СМИ и обозревателями, которые «пропагандируют неопределенность» в обществе, в связи с чем «стало уже обычным состояние опьянения общества».

Эдуард Харунжен не назвал СМИ, обозревателей и политиков, виновных, по его мнению, в росте криминогенной ситуации в стране.

Известно, что в медиа-холдинг олигарха Владимира Плахотнюка официально входят телеканалы Publika, Prime, Canal2, Canal3, и радиостанции PublikaFM, «Русское радио», MaestroFM и MuzFM. Неофициально, в холдинг входят еще и телеканалы RealitateaTV, Național4, NorocTV, а также «Радио Алла». Этот холдинг покрывает все информационное пространство Молдовы, а ни один другой телеканал или радиостанция не имеют подобного территориального покрытия.

Один из основных ведущих принадлежащего Плахотнюку телеканала Publika – Кристиан Табэрэ был обвинен в Румынии в педофилии. Согласно ряду авторитетных СМИ, ранее закрытое уголовное дело в отношении Табэрэ, было возобновлено.