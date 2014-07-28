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Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей

Опубликовано : 27 февраль 2017 г. 18:41 | Просмотров: 733 | Категория: Люди

Примары и местные советники возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии» организовали Круглый стол в связи с оказываемым на них беспрецедентным давлением правительства.

В мероприятии приняли участие примары городов и сел, а также местные советники от «Нашей партии». Местные избранники обратились к  приглашенным на Круглый стол представителям дипмиссий с просьбой защитить их от беспрецедентного давления со стороны властей.

Как заявил вице-примар Бельц Игорь Шеремет, власти преднамеренно мешают работе местной администрации второго по значению муниципия в Молдове только потому, что руководит городом неудобный властям Ренато Усатый. По его словам, специально для этого власти назначили бывшего вице-примара и кандидата на пост примара Бельц Октавиана Маху представителем правительства в городе и в северных районах Молдовы.

«Этот чиновник даёт прямые указания руководителю полиции Бельц против кого из муниципальных советников «Нашей партии» возбуждать уголовные дела. Более того, Маху своими распоряжениями отменяет действия всех нормативных актов, одобренных нынешними властями города. Мы пытаемся противодействовать преступным схемам, а Маху опротестовывает документы в суде. Кому это на пользу? Точно не горожанам!», - заявил вице-мэр Бельц Игорь Шеремет.

Советник муниципального совета Бельц Елена Грицко сообщила послам, что лично глава полиции Александр Пынзарь недавно отчитал полицейских Бельц за отсутствие уголовных дел в отношении советников «НП».  

Примар Дрокии Нина Черетеу заявила, что правящая Демпартия подмяла под себя все государственные структуры. «Высока вероятность того, что после этого мероприятия уровень давления, оказываемого на "Нашу партию", еще больше усилится. Из любопытства можете узнать, сколько проверок деятельности примаров от "НП" было проведено за последние два года. В Дрокии мы уже готовы этим инспекторам выделить отдельный офис в примэрии, чтобы они не мучили себя постоянными поездками», - заявила примар Дрокии.

Примар гагаузского города Вулканешты Виктор Петриогло отметил, что правоохранительные органы, по указанию властей откровенно злоупотребляют применением в отношении руководителей местной власти статьей 328 Уголовного кодекса "Превышение служебных полномочий". «Население грабят уже 20 лет, продавая лекарства по завышенной цене. А меня вызывают в территориальный офис Национального центра по борьбе с коррупцией и намекают, что своими действиями по слому монополии я "превышаю полномочия примара". Против людей возбуждают уголовные дела по надуманному поводу, не дают работать во благо горожан. И все лишь потому, что мы представляем оппозиционную "Нашу партию"», - заявил Петриогло.

Выступившие на мероприятии дипломаты были сдержаны в комментариях, но отметили озабоченность услышанным из первых уст.  «Я выслушал вас очень внимательно. «В качестве посла Румынии в Молдове, заверяю вас, что я услышал всех вас. Это является нашей прямой обязанностью сотрудничать со всеми политическими партиями, принять к сведению все, сказанное здесь», - заявил посол Румынии Даниел Ионицэ.

В свою очередь, первый советник посольства Франции Жереми Петит отметил, что высказанное на мероприятии «не может не тревожить и не ново ни для нас, ни для Европейского Союза». «Мы в начале февраля, приняли декларацию, в которой заявили о всех проблемах в сфере юстиции, в которой мы потребовали решить все проблемы, связанные с избирательной юстицией в Молдове», – заявил представитель Франции.

По итогам «Круглого стола», местные избранники «Нашей партии» приняли Резолюцию, в которой осудили репрессии в отношении местных избранников и объявили о создании Ассоциации местных избранников «Наши примары» (”Primarii Noștri”).



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