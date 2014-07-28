Кишиневские власти начинают вырубку сотен деревьев на центральном проспекте столицы ...

Более 250 платанов, являющихся украшением центрального проспекта Кишинева, будут спилены по решению столичного мэра Дорина Киртоакэ на основании решения «специалистов», посчитавших, что деревья «представляют опасность для населения».

Как заявил главный «зеленоустроитель» Кишинева, «на прошлой неделе специалисты Института лесных исследований и управления и муниципальные советники проинспектировали проспект Штефана чел Маре и отметили деревья, которые необходимо спилить. Остальные деревья будут почищены».

Харуцэ сообщил, что вырубка боле 250 деревьев начнется уже на этой неделе, отметив, что на месте спиленных деревьев весной и осенью будут высажены новые.

Примечательно, что несмотря на масштабность вырубки деревьев, несколько десятков лет украшавших центр Кишинева, столичные власти не провели ни публичных слушаний, ни независимой экологической экспертизы. Кроме того, никто в столичной мэрии не может объяснить цель одновременной вырубки всей аллеи, настаивая на болезни и опасности всех деревьев.