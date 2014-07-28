МЕНЮ
Twitter
﻿ 36
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:59  

Политзаключенный «группы Петренко» был избит полицейскими в участке

19:27  

Кишиневские власти начинают вырубку сотен деревьев на центральном проспекте столицы

18:41  

Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей

16:47  

Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда (TOP)

09:19  

Харунжен обвинил в пропаганде насилия медиа-холдинг Плахотнюка – Петков

09:01  

«Яд ва-Шем» требует прекратить продажу в интернете книг об отрицании Холокоста
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Кишиневские власти начинают вырубку сотен деревьев на центральном проспекте столицы

Опубликовано : 27 февраль 2017 г. 19:27 | Просмотров: 407 | Категория: Кишинев

Более 250 платанов, являющихся украшением центрального проспекта Кишинева, будут спилены по решению столичного мэра Дорина Киртоакэ на основании решения «специалистов», посчитавших, что деревья «представляют опасность для населения».

Как заявил главный «зеленоустроитель» Кишинева, «на прошлой неделе специалисты Института лесных исследований и управления и муниципальные советники проинспектировали проспект Штефана чел Маре и отметили деревья, которые необходимо спилить. Остальные деревья будут почищены».

Харуцэ сообщил, что вырубка боле 250 деревьев начнется уже на этой неделе, отметив, что на месте спиленных деревьев весной и осенью будут высажены новые.

Примечательно, что несмотря на масштабность вырубки деревьев, несколько десятков лет украшавших центр Кишинева, столичные власти не провели ни публичных слушаний, ни независимой экологической экспертизы. Кроме того, никто в столичной мэрии не может объяснить цель одновременной вырубки всей аллеи, настаивая на болезни и опасности всех деревьев.



Похожие новости
КИШИНЕВ
Кишиневские власти начинают вырубку сотен деревьев на центральном проспекте столицы

Кишиневские власти начинают вырубку сотен деревьев на центральном проспекте столицы ...

Просмотров: 409
Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...

Просмотров: 11595
Киртоакэ вспомнил, что закон запрещает строительство в парковых зонах

Киртоакэ вспомнил, что закон запрещает строительство в парковых зонах ...

Просмотров: 1656
Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева

Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева ...

Просмотров: 1327
Власти Кишинева уничтожили самую красивую аллею в парке «Долина роз» под видом «обустройства» (ФОТО)

Власти Кишинева уничтожили самую красивую аллею в парке «Долина роз» под видом «обустройства» (ФОТО) ...

Просмотров: 13515
Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду

Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду ...

Просмотров: 2506


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1017
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6411
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12635
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24339
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 39388
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Просмотров: 33878
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Просмотров: 30850
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Просмотров: 21044
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Просмотров: 13681
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Просмотров: 13208
Раскол в партии Додона

Раскол в партии Додона

Просмотров: 13185
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Просмотров: 12965
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5525
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6776
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6139
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6212
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8168
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Политзаключенный «группы Петренко» был избит полицейскими в участке

Политзаключенный «группы Петренко» был избит полицейскими в участке

09:19  Харунжен обвинил в пропаганде насилия медиа-холдинг Плахотнюка – Петков
ЛЮДИ
Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей

Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей

09:01  «Яд ва-Шем» требует прекратить продажу в интернете книг об отрицании Холокоста
23.02.2017  Экологи обвинили власти Украины в действиях, направленных на уничтожение Днестра
22.02.2017  Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО)
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону

Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону

10.02.2017  Фигурант Интерпола готовится возглавить Социнтерн
02.02.2017  Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Февраль 2017 (101)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank