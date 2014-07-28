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Политзаключенный «группы Петренко» был избит полицейскими в участке

Опубликовано : 27 февраль 2017 г. 19:59 | Просмотров: 1770 | Категория: Власть

Активист оппозиционной партии "Наш дом - Молдова" Павел Григорчук был избит у своего подъезда был доставлен минувшей ночью в Комиссариат столичного сектора Рышкань, где был избит полицейскими и подвергнут издевательствам.

Как сообщил в соцсетях лидер партии Григорий Петренко, после того, как Григорчук был избит ему порекомендовали «поменьше интересоваться делом Платона».

«ОПГ ДПМ во главе с Плахишом через своих полицаев решили, видимо, передать нам всем привет. Сегодня ночью у подъезда скрутили Павла Григорчука, побили, отвезли в комиссариат сектора Рышкань, держали с заломанными руками в наручниках на полу босиком, после чего отпустили», - написал в социальных сетях в понедельник, 27 февраля, Григорий Петренко.

Полиция, через подконтрольное издание deschide.md,  поспешила опровергнуть это сообщение, заявив, что Григорчук якобы вел себя неадекватно «по адресу, где временно проживал». Генеральный инспекторат полиции заверяет, что полиция прибыла по требованию соседей, а наручники на «уже избитого» Григорчука надели в связи с его «неадекватностью и агрессивностью». Пресс-секретарь полиции Андриан Жовмир сообщил, что Павел Григорчук был препровожден в комиссариат сектора Рышкань, не уточнив, почему Григорчук был вскоре отпущен, даже без наложения штрафа.

В свою очередь, Григорчук опроверг заявления пресс-службы полиции о том, что он якобы был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов уже избитым. 

«Спешу разочаровать пресс-службу МВД. Во-первых, живу я на Ботанике, а не на Рышкановке, и уже очень давно. Факт достаточно известный многим моим знакомым и я его не скрываю», - написал Григорчук в соцсетях.

При этом он подчеркнул, что никаких конфликтов у него с коллегами не было, «после комиссариата я вернулся к своим же товарищам, к которым, пока я был в комиссариате, пришли, якобы, по звонку соседей, а на самом деле, объяснив моим товарищам, что я в полиции, забрали мою обувь, чтобы я мог своими ногами уйти из полицейского участка».

«Ну и особенно мне нравится аргумент полиции о том, что якобы меня задержали уже побитым. Мы живём в стране, где, как бы мы не относились к личности Филата, но оказывается, что он случайно ударяется об косяк двери во время выноса мусора из камеры, где подсудимого Платона привозят в суд с мешком на голове в инвалидной коляске, а теперь ещё и полицейские задерживают активистов не только по дороге на протест, но ещё и для избиения в целях устрашения», - заявил он.

Павел Григорчук является одним из членов «группы Петренко», преследуемой властями за критику правящего в Молдове режима Плахотнюка.



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