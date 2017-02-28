Муниципальный советник от Партии социалистов объявил о выходе из фракции
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О своем решении покинуть фракцию ПСРМ объявил в начале заседания Кишиневского муниципального совета Олег Онищенко.
Как заявил Онищенко, он принял это решение после того, как увидел, что Партия социалистов блокирует деятельность Совета.
«Как никогда до сих пор, Совет стал неработоспособным, а всё делалось для блокирования его деятельности. Поэтому, я не буду поддерживать эти действия», - заявил Онищенко.
Кроме того, муниципальный советник сообщил, что в последнее время подвергся нападкам со стороны бывших коллег из Партии социалистов, обвинив их в очернении его имиджа. В этой связи Онищенко отметил, что «если будет необходимо, дойдет до судебных инстанций».
В ответ на обвинения со стороны Онищенко, муниципальный советник от ПСРМ Петр Кордуняну заявил, что в лице Онищенко примар Дорин Киртоакэ получил очередного союзника.
Ранее уже сообщалось, что 23 февраля руководство Партии социалистов объявило о об исключении Олега Онищенко из фракции ПСРМ.
Как сообщил тогда лидер фракции Иван Чебан, Онищенко был исключен «решением руководства ПСРМ». Согласно сообщению, Онищенко был исключен «за многочисленные нарушения решений фракции, а также партии, совместные голосования с фракцией Либеральной партии и другие действия в ущерб жителей Кишинева».
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