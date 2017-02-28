Муниципальный советник от Партии социалистов объявил о выходе из фракции

Как заявил Онищенко, он принял это решение после того, как увидел, что Партия социалистов блокирует деятельность Совета.

«Как никогда до сих пор, Совет стал неработоспособным, а всё делалось для блокирования его деятельности. Поэтому, я не буду поддерживать эти действия», - заявил Онищенко.

Кроме того, муниципальный советник сообщил, что в последнее время подвергся нападкам со стороны бывших коллег из Партии социалистов, обвинив их в очернении его имиджа. В этой связи Онищенко отметил, что «если будет необходимо, дойдет до судебных инстанций».

В ответ на обвинения со стороны Онищенко, муниципальный советник от ПСРМ Петр Кордуняну заявил, что в лице Онищенко примар Дорин Киртоакэ получил очередного союзника.

Ранее уже сообщалось, что 23 февраля руководство Партии социалистов объявило о об исключении Олега Онищенко из фракции ПСРМ.

Как сообщил тогда лидер фракции Иван Чебан, Онищенко был исключен «решением руководства ПСРМ». Согласно сообщению, Онищенко был исключен «за многочисленные нарушения решений фракции, а также партии, совместные голосования с фракцией Либеральной партии и другие действия в ущерб жителей Кишинева».