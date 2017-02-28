Контролируемое Плахотнюком большинство отозвало законопроект о налоговой амнистии ...

Под давлением общественного мнения правящее большинство отказалось от дальнейшего продвижения законопроекта о налоговой амнистии.

Решение об этом было объявлено через подконтрольные властям СМИ председателем парламента Андрианом Канду.

Законопроект был отозван, несмотря на то, что с момента его подачи 1 декабря прошлого года власти настаивали на его принятии, расхваливая его положения.

Как заявил председатель парламента Андриан Канду, «все авторы законопроекта подали накануне заявление об отзыве законопроекта». Канду уточнил, что все авторы внезапно солидарно согласились «устранить недостатки по проекту и учесть заключения и технические возражения, которые были высказаны в последнее время».

В то же время, известно, что законопроект был подвержен жесткой критике не только в обществе, но и со стороны европейских структур, Миссии МВФ и Всемирного банка.

Инициированный властями законопроект предусматривал налоговую амнистию для любого физического лица, включая чиновников, на легализацию собственных финансовых средств, движимого и недвижимого имущества, незадекларированных ранее, а так же тех, что были зарегистрированы на другие лица.

Правящее большинство намеревалось провести эту амнистию в обмен на уплату особого налога, составляющего 2 процента от суммы заявленного капитала.

Авторами инициативы выступили депутаты правящего большинства Андриан Канду, Сергей Сырбу, Роман Боцан, Корнелиу Падневич и Игорь Время.