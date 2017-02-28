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Додон потребовал от депутатов дополнительных полномочий

Опубликовано : 28 февраль 2017 г. 14:55 | Просмотров: 817 | Категория: Власть

Игорь Додон обратился в качестве президента к парламенту с просьбой рассмотреть его инициативу об изменении Конституции с целью введения новых полномочий, предусматривающих роспуск парламента.

Об этом Додон сообщил на организованном во вторник брифинге, где представил основные положения своей инициативы.

В частности, он предлагает рассмотреть возможность изменить Конституцию для предоставления ему пяти дополнительных полномочий по роспуску парламента в следующих случаях:

  1. После консультаций с парламентскими фракциями;
  2. В случае, если в течение 12 месяцев парламент не обеспечил исполнения воли народа после консультативного референдума;
  3. Если республиканский референдум по отставке президента Молдовы получил отрицательный результат или был признан недействительным Конституционным судом;
  4. Если парламент не принял государственный бюджет закон в течение двух месяцев с начала финансового года;
  5. Если роспуск парламента определен путем инициированного президентом референдума.

Додон объявил, что если до 24 марта парламент не обеспечит сбор необходимых для поддержки своей инициативы трети депутатов, он инициирует пересмотр Конституции путем народной инициативы, предусматривающей процедуру сбора не менее 20 тысяч подписей в половине районов Молдовы.



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