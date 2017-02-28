Канду отказался стать почтальоном Додона ...

Как сообщил Канду журналистам, своей законодательной инициативой президент Игорь Додон выдвигает ультиматумы парламенту.

«Он хочет использовать спикера в качестве "почтальона" между парламентскими фракциями и президентом, прекрасно зная, какие есть способы коммуникации между двумя учреждениями. Возможно, за этой инициативой стоит его обязательство, связанное с намерением отменить Соглашение об Ассоциации. С помощью подобных инициатив он хочет сделать парламент придатком президентуры. Мне даже интересно посмотреть, кто из депутатов подпишет подобную инициативу», - заявил Канду, комментируя инициативу Додона о пяти дополнительных полномочиях по роспуску парламента.

Ранее уже сообщалось о том .что во вторник Игорь Додон обратился к спикеру парламента с просьбой рассмотреть его инициативу об изменении Конституции с целью введения новых полномочий, предусматривающих роспуск парламента.

Обращаясь к Канду, Додон сообщил ему, что если до 24 марта парламент не обеспечит сбор необходимых для поддержки своей инициативы трети депутатов, он инициирует пересмотр Конституции путем народной инициативы, предусматривающей процедуру сбора не менее 20 тысяч подписей в половине районов Молдовы.