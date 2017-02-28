Суд посчитал законным незаконное постановление генпрокурора о возбуждении уголовного дела в отношении Ренато Усатого ...

Судья Постикэ вынес приговор, несмотря на то, что уголовное дело было окончательно закрыто судебным решением еще в сентябре 2013 года.

Адвокаты заявили, что оспорят решение в Апелляционной палате и ЕСПЧ. «Вынесенное решение еще раз доказывает, что Ренато Усатый незаконно преследуется», - отметил адвокат Анатолий Истрате.

Лидер «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый заявил, что не удивлен вынесенным решением. Усатый уверен, что решение судьи продиктовано намерением выгородить Плахотнюка, как основного заказчика убийства беглого банкира Горбунцова и организатора международного синдиката киллеров.

Уголовное дело на Ренато Усатого было заведено в сентябре прошлого года после скайп-интервью Германа Горбунцова, молдо-российского бизнесмена, известного также как «чёрный банкир». В 2012 году на него было совершено покушение, и с тех пор Скотланд-Ярд ведет следствие.

Сам Усатый неоднократно заявлял, что сотрудничает со следствием в Великобритании, а также Румынии, где ныне содержится под арестом Виталий Прока – предполагаемый исполнитель покушения на Горбунцова. Это сотрудничество, по словам Усатого, началось после того, как он оказал содействие в экстрадиции Проки из России в Румынию.

Ранее, Усатый представил в качестве доказательства проведенную в рамках следственных мероприятий запись телефонного разговора с Прокой, из которой следует, что заказчиком преступления выступал нынешний председатель Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк.