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В Одесской области осквернен памятник болгарским ополченцам (ФОТО)

Опубликовано : 28 февраль 2017 г. 21:21 | Просмотров: 418 | Категория: Криминал

Памятник болгарским ополченцам в городе Болграде, Одесской области, был осквернен минувшей ночью.

Как сообщает местное интернет-издание topor.od.ua памятник, который является гордостью болградцев, был облит краской, а на одной из его плоскостей стен синей краской было написано: «Чемодан, вокзал, София».

Сообщается, что болградцы связывают произошедшее с подготовкой к празднованию Дня освобождения Болгарии, которое отмечается 3 марта. На этот день в Болграде запланировано ряд мероприятий, в центре которых – возложение цветов к памятнику.

Известно, что памятник болгарским ополченцам был открыт в Болграде в 2012 году по инициативе президента Ассоциации болгар Украины Антона Киссе. Его открытие было приурочено к 135-ой годовщине обороны Шипкинского перевала.

Город Болград, Одесской области, является одним из признанных центров болгарской культуры в украинской части Бессарабии.



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