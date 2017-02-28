Суд продолжает расправу над политзаключенными «группы Петренко» ...

Во вторник, суд столичного сектора Рышкань вновь продлил на 30 суток судебный контроль в отношении «группы Петренко».

По словам адвоката, соответствующее решение является ничем иным, как продолжением судебно-правовой расправы над политзаключенными.

Об этом по окончании состоявшихся 28 февраля судебных слушаний по делу «группы Петренко» заявил адвокат Роман Аронов.

«Судебно-правовая расправа по делу «группы Петренко» продолжается. В частности, по ходатайству прокуроров судебный контроль был продлен на 30 суток. В обосновании требования о продлении ареста прокурор не привел ни одного разумного доказательства», - заявил Аронов, подчеркнув, что суд встал на сторону прокуроров.

При этом адвокат подчеркнул, что ни один из свидетелей обвинения не подтвердил того факта, что «подсудимые «группы Петренко» организовывали либо попытались организовать массовые беспорядки».

В заключение Аронов подчеркнул, «что это дело, шитое белыми нитками, начинает разваливаться».

Бывший депутат, лидер оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» (Красный блок) Григорий Петренко и его товарищи, арестованные после участия в антиолигархическом протесте в сентябре 2015 года, находились под арестом в пенитенциаре 8 месяцев, затем были переведены под домашний арест.

Члены «группы Петренко» были признаны «политическими заключенными» в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека, представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы и федеральным правительством Германии.

Под давлением гражданского общества и европейских чиновников члены «группы Петренко» были освобождены из-под ареста и переведены под судебный контроль, который, однако, предусматривает запрет на участие в протестах и на выезд за пределы Республики Молдова.

Нахождение под судебным контролем, введенное летом 2016 года, продлевается каждый месяц по требованию прокуроров.