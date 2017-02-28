Плахотнюк шантажирует власти Румынии, выбивая необходимую ему финансовую поддержку (ВИДЕО) ...

Об этом заявил интернет-ресурсу Unimedia профессор факультета Политических наук Бухарестского университета Арманд Гошу, комментируя щедрость правительства Румынии, выделяющего кредит в 150 миллионов евро обвиненным в коррупции молдавским властям.

Румынский эксперт считает, что на протяжении последних лет в Бухаресте не существует какой-либо политики в отношении Республики Молдова. Он уверен, что эта политика определяется олигархом Владимиром Плахотнюком на основе своего происхождения из начала 90-х годов прошлого века и зависимости от него целого ряда чиновников высшего ранга в Румынии.

«В Бухаресте политический вектор отношений с Молдовой определяется Плахотнюком. Если он скажет: мне нужен еще один транш в 60 миллионов неизвестно на что, в Бухаресте выполнят это. Потому как, в Бухаресте уже несколько лет не существует политики в отношении Республики Молдова. Не знаю, как это произошло, надо спросить его, чем он занимался в 90-х годах, кого он размещал здесь в гостинице Nobil, чьи фотографии у него имеются, кого он снимал, потому как им страшно. Понятно, что они не признают, что им страшно, объясняя это (выделение помощи – Ред.) тем, что так надо, нужна стабильность и пр. И исходят они из того, что обваливают румынский вектор, поддерживая Киртоакэ, обваливают европейский вектор, поддерживая Плахотнюка, после чего обваленная Молдова сама упадет к нам в руки», - заявил Гошу.

Профессор Бухарестского университета прокомментировал и отношения Демпартии Молдовы и Социал-демократической партии Румынии. «Румынские отношения Плахотнюка уходят в 90-е годы. В 2001-2002 г.г. он был прикреплен к компании Petrom, являвшейся крупнейшей государственной компанией в Румынии. Вы понимаете. Что он должен был заснять не одного важного человека чтобы обеспечить себе столь высокое продвижение? Поэтому, важна не столько линия отношения ДПМ – СДПР. Связи Плахотнюка намного глубже», - подчеркнул румынский эксперт.

По мнению Гошу, Национальный центр по борьбе с коррупцией станет пользоваться поддержкой в обществе и в западных администрациях только после ареста Плахотнюка. «Может ли Кетрару (директор НЦБК – Ред.) сделать это? Нет, потому как отсутствует политическая воля», - резюмировал профессор факультета Политических наук Бухарестского университета Арманд Гошу.

Ранее уже сообщалось, что в начале февраля находящиеся у власти в Румынии партнеры Демпартии решили досрочно выделить второй транш кредита в размере 50 млн. евро из утвержденного в 2016 г. займа на общую сумму в 150 млн. евро.

Транш выделен на месяц раньше запланированного графика.