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Додон заявил, что решил проблему выезда в Россию 17 тысячам молдован

Опубликовано : 01 март 2017 г. 13:31 | Просмотров: 662 | Категория: Власть

Президент Молдовы сообщил на своей странице в социальных сетях о реализации своей договоренности с президентом России о снятии «запретов» молдавским гражданам на въезд в Россию.

Так называемая «амнистия» коснется почти 250 тысяч граждан Молдовы, которые до сих пор находятся на территории Российской Федерации, нарушив режим пребывания. Эти граждане должны до 20 марта обратиться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД РФ с заявлением по их легализации на территории Российской Федерации.

Как пообещал Додон, другие 17 500 граждан, из общего числа в 25 тысяч человек, которым запрещен въезд в Россию за административные нарушения на территории РФ, смогут в этот же период аннулировать запрет на въезд. Президент Молдовы пообещал, что в ближайшее время будет опубликован поименный список «амнистированных», а пограничным властям России уже передано соответствующее распоряжение российского президента.

Вопрос «амнистии» для мигрантов был решен президентом России Владимиром Путиным в ходе его турне в Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан, где эта проблема также была поднята.



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