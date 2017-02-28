Григорий Петренко обжаловал в суде награждение более полусотни судей ...

Решение о награждении, в том числе денежными премиями 55 судей, среди которых замешанные в коррупционных скандалах и ответственных за проигрыш в ЕСПЧ дел, было принято втайне Высшим советом магистратуры, а судьи должны быть награждены уже 3 марта на Общем собрании судей.

Об этом заявил на проведенной в среду пресс-конференции бывший депутат Григорий Петренко, сообщивший, что «Высший совет магистратуры засекретил это постановление».

«В этом списке значится судья Ион Плешка – председатель Кишиневской апелляционной палаты, фигурант скандала и трагического инцидента в «Pădurea Domnească», участник той охоты, который не был привлечен к ответственности за ложные показания и попытки сокрыть преступления.

Есть и судьи, известные проигрышем многих дел в ЕСПЧ, которые тем самым нанесли госбюджету ущерб в размере миллионов леев.

Такие судьи ВСП, как Олег Стерниоалэ, Ион Друцэ, которые замешаны в сомнительных схемах, управляя такими делами, как «Basconlux», «Aroma Floris» и др. и нанеся госбюджету ущерб на миллионы леев.

Все они получат почетные грамоты и денежные премии от государства, то есть от налогоплательщиков», - заявил Петренко.

По мнению бывшего депутата, постановление Высшего совета магистратуры, которое по сегодняшний день не было размещено на сайте учреждения, «является незаконным» и было обжаловано Петренко в ВСП.

«Я обжаловал решение ВСМ в Высшей судебной палате. ВСП в данном случае – первая инстанция и заседания, надеюсь, будут открытыми. Считаю, что, как и в случае с прокурорами, были награждены самые угодливые судьи, исполняющие заказы режима. Это позор, когда система, которой граждане не доверяют, награждает почетными грамотами: какой здесь почет при гнилой системе. Граждане не могут найти справедливость в судах, «справедливость» там находят те, у кого в руках власть. А Власть принадлежит одному клану - организованной преступной группировке – Демократической партии во главе с Владимиром Плахотнюком», - добавил Петренко.

По его словам, «мы должны говорить не о награждении прокуроров и о денежных премиях, а требовать их люстрации».

Бывший депутат призвал руководство ВСМ «воздержаться от торжественной процедуры награждения, пока суд не выскажется по данному иску».