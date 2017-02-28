Список судей, предложенных к награждению «за безупречную службу» (DOC) ...

Агентству OMEGA передан список судей, которых планируется представить к награждению «за безупречную службу» в ходе Общего собрания судей, намеченного на 3 марта.

В списке – 2 судей, которым будет присвоено звание «ветеран судебной системы» и 65 судей, представленных к награждению Почетной грамотой Высшего совета магистратуры.

Среди представленных к награждению – большинство судьи, замешанные в коррупционных схемах и ответственные за проигрыш десятков процессов в ЕСПЧ.

Список награждаемых включает в себя такие скандально известные (в том числе за пределами Молдовы) судьи, как Плешка, Стерниоалэ, Врабий, Друцэ, Муруяну, Минчунэ, Йову, Мелинтяну, Дулгеру.