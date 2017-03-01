Активист партии Додона арестован по обвинению в хулиганстве ...

Лидер Вулканештской организации Партии социалистов Роман Тютин был арестован на 72 часа по требованию прокуроров, обвинивших его в хулиганстве.

Как сообщает издание gagauzinfo.md, решение об аресте Тютина было принято в четверг Вулканештски судо по требованию прокуроров.

Представитель прокуратуры сообщил входе судебного заседания, что в отношении Тютина ведется уголовное преследование по статье «Хулиганство». Необходимость задержания прокурор объяснил тем, что Роман Тютин игнорирует повестки с требованием явиться на допрос. Со своей стороны, Роман Тютин выразил удивление тем, какой предлог был найден для его ареста.

По мнению Тютина, его арест является частью акции по устрашению в связи с его политической деятельностью в 2013-2014 г.г., когда он был в Партии коммунистов.

Партия социалистов расценила арест Тютина, как «репрессивные меры агонизирующий криминально-олигархического режима».

«Режим пытается заставить замолчать депутатов Парламента от ПСРМ и свернуть ежедневную деятельность партии по защите политических, экономических и социальных прав граждан страны», - говорится в Заявлении ПСРМ, потребовавшей «прекращения бессмысленных репрессивных мер в отношении Партии социалистов».

Роман Тютин является председателем территориальной парторганизации ПСРМ Вулканештского района и членом Республиканского Совета ПСРМ, которой руководил Игорь Додон до своего избрания президентом.