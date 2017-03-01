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«Демократия» в Молдове имеет слезоточивый запах Украины (DOC)

Опубликовано : 02 март 2017 г. 17:59 | Просмотров: 123 | Категория: Власть

Молдавские власти закупили в Украине крупную партию гранат и баллонов с паралитическим газом на общую сумму свыше полумиллиона леев.

Как сообщает издание Independent, приказ о приобретении в Украине партии паралитического газа для разгона массовых манифестаций на общую сумму в 22 374 доллара был подписан министром внутренних дел А.Жизданом 22 апреля 2016 года (приказ № 114).

В эту партию входило по 500 слезоточивых и светозвуковых гранат, а также 1300 баллонов с газом. В документах указано, что из этой партии МВД разделило гранаты и баллоны с газом между полицией и карабинерами.

Украинским поставщиком газа «с привкусом демократии» явилось предприятие «Эколог», расположенное в Киеве.

Специально для поставок газа, предназначенного для разгона манифестаций, 6 апреля 2014 года правительство Павла Филипа выдало «Сертификат на импорт стратегических товаров».

Примечательно, что в октябре 2015 года, тогдашний глава МВД Олег Балан отрицал факт переговоров с украинской стороной о приобретении газа для разгона демонстрантов. 21 октября 2015 года российские пранкеры разыграли Балана, который, приняв голос пранкера «Вована» за голос главы МВД Украины Арсена Авакова, просил ускорить процесс заключения контракта на поставку газа на полмиллиона молдавских леев. 22 октября, Балан заявил журналистам, что это неправда и «клоунада». Согласно же представленным изданием Independent документам, контракт был подписан с украинской компанией 23 октября 2015 года на сумму эквивалентную 500 тысячам леев (более 22 тысяч долларов).

Пока неизвестно, если именно этот закупленный паралитический газ был использован в ходе разгона мирной манифестации в День независимости 27 августа 2016 года.



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