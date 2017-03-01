Интрига с отзывом посла в России была раскрыта на переговорах Додона с Филипом ...

Премьер-министр Плахотнюка услышал просьбу Додона и согласился с его кандидатурой посла в Москву. Им станет советник Додона – Андрей Негуца.

Об этом Игорь Додон сообщил в социальных сетях по итогам своей деловой встречи с премьер-министром Филипом.

Как сообщил Додон, они обсудили «вопрос отзыва 10 и назначения 17 послов».

Додон написал в соцсетях, что среди утвержденных в ходе переговоров кандидатур послов, послом Молдовы в России будет его внештатный советник и депутат фракции ПСРМ Андрей Негуца. Он заменит отозванного накануне Дмитрия Брагиша

Инициатором встречи выступил Додон, направив 24 февраля Филипу послание, в котором предложил провести дополнительные консультации с контролируемым олигархом Владимиром Плахотнюком правительством.

Как указывалось тогда в послании, целью «дополнительных консультаций» было достижение компромисса с правящей партией по вопросу назначения других кандидатов на должности послов.

Послание было направлено Додоном после того, как он отказал в утверждении кандидатур Валерии Шейкан, Владимира Чобану и Игоря Клипий на должности послов в Австрии, Беларуси и Великобритании, соответственно.