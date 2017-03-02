Фигурант Интерпола стал одним из вице-председателей Социнтерна ...

Самый одиозный молдавский политик, дважды находившийся под мониторингом Интерпола по подозрению в связи с международными преступными группировками, стал одним из более 30 вице-председателей Социалистического интернационала.

Решение о введении Плахотнюка в президиум Социнтерна было принято на проходящем в колумбийском городе Картахена XXV конгрессе организации.

Плахотнюк не присутствовал на заседании Конгресса. Известно, что в последние месяцы олигарх не рискует покидать территорию Молдовы, опасаясь ареста по мандату Интерпола на основании выдвинутому рядом стран обвинению в совершении особо тяжких преступлений.

О том, что лидер Демпартии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк согласовал свою кандидатуру на пост вице-председателя Социалистического интернационала сообщил месяц назад изданию newsmaker.md сообщил председатель «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый.

«Владимир Плахотнюк выкупил себе пост вице-председателя мирового Социалистического интернационала», — сказал тогда Ренато Усатый. Кандидатура Плахотнюка, по его словам, уже согласована и это произошло на прошедшем 6 февраля в Кишиневе заседании Комитета Социнтерна по СНГ и странам Черноморского бассейна и Кавказа.

По мнению Усатого, должность главы Социнтерна нужна Плахотнюку для того, что легитимизироваться на международном уровне. «Представьте, что Плахотнюк отправляется за границу, в Румынию, например, уже не просто как лидер Демпартии, а как зампредседателя мирового Социнтерна», — пояснил Усатый.

Плахотнюка на Конгрессе Социнтерна представляли почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков и Владимир Чеботарь, чей статус министра юстиции должен был снять подозрения в отношении Плахотнюка.

Известный своей сомнительной репутацией олигарх Владимир Плахотнюк является самым одиозным молдавским политиком, антирейтинг которого по данным различных соцопросов колеблется в пределах 90%. В результате своего вхождения в политику, Плахотнюк обеспечил полный контроль над всеми ветвями власти, включая правосудие и юстицию.

Плахотнюк дважды находился под мониторингом Интерпола: в октябре 2008 года и в октябре 2012 года. Информацию об этом доложил на закрытом заседании парламента 14 февраля 2013 года министр внутренних дел Дорин Речан. Тогда же, Речан сообщил депутатам, что 13 страниц из дела по розыску Плахотнюка были украдены из Национального бюро Интерпола.

Согласно данным главы МВД, запрос о мониторинге Плахотнюка исходил от Римского бюро Интерпола. Плахотнюк фигурировал тогда в списке 23 лиц, связанных с российской «Солнцевской» преступной группировкой, входящей в число наиболее опасных ОПГ в мире.

Примечательно, что второй раз Плахотнюк находился под мониторингом Интерпола в 2012 году, когда он был первым вице-председателем парламента.

Кроме того, в молдавской прессе неоднократно появлялись свидетельства бывших сотрудников полиции, прямо указывавших на Владимира Плахотнюка, как одного из представителей криминального мира в начале 90-х годов прошлого века, специализировавшегося на торговле живым товаром.