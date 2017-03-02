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Организованный социалистами скандал скрывает взятки квартирами за продолжение незаконных застроек (ВИДЕО)

Опубликовано : 03 март 2017 г. 15:37 | Просмотров: 2036 | Категория: Кишинев

В Кишиневе действует коррупционная схема с незаконными застройщиками, в которую вовлечен ряд муниципальных советников и депутатов парламента.

Об этом заявил в четверг председательствующий на скандально завершившемся заседании Кишиневского муниципального совета Ион Штефэницэ, объясняя группе граждан, как они стали жертвой в руках политиков, наживающихся на их справедливой борьбе против незаконного строительства в столице.

Штефэницэ подчеркнул, что протестующих кишиневцев используют в тщательно срежиссированной схеме рейдерского типа, «в которой каждому определена своя роль».

«Вам предоставлена своя роль, некоторые советники выполняют другую роль, у сносящих заборы депутатов отдельная роль. А весь этот сценарий увенчивается тремя квартирами, получаемыми в собственность членами этой заинтересованной группы», - заявил Ион Штефэницэ группе кишиневцев, приведенных на заседание Совета представителями Партии социалистов.

Муниципальный советник не назвал имен чиновников, вовлеченных в эту коррупционную схему.

Это не первый раз, когда вокруг шумных акций депутатов и муниципальных советников Партии социалистов возникают подозрения в сомнительных сделках.

Ранее, лидер ПКРМ Владимир Воронин обратил внимание на продолжающееся строительство на месте всех акций социалистов, где они сносили заборы и разводили медийные кампании по защите кишиневцев от незаконных застроек.

В СМИ также неоднократно упоминалось об участке на Московском проспекте, где на месте незаконного строительства произошел оползень, угрожая разрушением целого ряда многоэтажек. Несмотря на последовавшие сразу многочисленные заверения советников и депутатов ПСРМ, активную медийную кампанию "по недопущению строительства" на этом участке, в скором времени проблема была забыта, а на этом месте продолжается активное строительство.

Партия социалистов пока никак не прокомментировала косвенные обвинения в коррупционных сделках.


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